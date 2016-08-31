Лавров в разговоре с Чавушоглу выразил обеспокоенность действиями Турции на севере Сирии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сегодня в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обеспокоенность действиями Анкары на севере Сирии. Как информировали в МИД РФ, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"С российской стороны была высказана обеспокоенность действиями Вооруженных сил Турции и подконтрольных Анкаре отрядов оппозиции в северной части этой страны, их последствиями для процесса урегулирования сирийского конфликта", - отмечается в сообщении дипведомства.