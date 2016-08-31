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Медведев поздравил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости Киргизии

Политика
31 августа, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
День государственной независимости - национальный праздник Киргизии
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России поздравил своего киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова с 25-летием независимости Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Российско-киргизское сотрудничество основано на прочных традициях дружбы, взаимного уважения и доверия. Динамично развивается двустороннее взаимодействие в торгово- экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях, реализуются перспективные совместные проекты", - говорится в телеграмме.

Премьер также выразил уверенность в том, что "активная партнерская работа в рамках Евразийского экономического союза будет способствовать дальнейшему углублению интеграции, создаст условия для повышения конкурентоспособности национальных экономик и роста благосостояния граждан наших стран".

День государственной независимости - национальный праздник Киргизии. В 1991 году Верховный Совет Киргизской Республики принял декларацию о государственной независимости страны.

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