Медведев поздравил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости Киргизии

Собянин: нового строительства на месте снесенного самостроя в Москве не будетЭкономика и бизнес 31 августа, 21:40
Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Турции и РоссииСпорт 31 августа, 21:15
Президент ФИФА Инфантино рад, что вопрос с его зарплатой решилсяСпорт 31 августа, 21:01
Ассанж анонсировал публикацию на Wikileaks информации о выборах в СШАМеждународная панорама 31 августа, 20:58
Подростки уральской спецшколы устроили беспорядкиПроисшествия 31 августа, 20:51
Федор Кудряшов и Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной РФ на матч с туркамиСпорт 31 августа, 20:44
Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала ушел в отставкуМеждународная панорама 31 августа, 20:18
Опрос: Клинтон практически сравнялась с Трампом по уровню непопулярности у избирателейМеждународная панорама 31 августа, 20:14
Суворовские военные училища. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 20:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России поздравил своего киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова с 25-летием независимости Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Российско-киргизское сотрудничество основано на прочных традициях дружбы, взаимного уважения и доверия. Динамично развивается двустороннее взаимодействие в торгово- экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях, реализуются перспективные совместные проекты", - говорится в телеграмме.
Премьер также выразил уверенность в том, что "активная партнерская работа в рамках Евразийского экономического союза будет способствовать дальнейшему углублению интеграции, создаст условия для повышения конкурентоспособности национальных экономик и роста благосостояния граждан наших стран".
День государственной независимости - национальный праздник Киргизии. В 1991 году Верховный Совет Киргизской Республики принял декларацию о государственной независимости страны.