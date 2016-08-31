В Сирии за сутки подписаны соглашения о примирении с 26 населенными пунктами

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Соглашения о примирении с представителями 26 населенных пунктов подписаны за сутки в сирийских провинциях Хомс, Эс-Сувейда, Латакия и Хама. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 530. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия, Эль-Кунейтра и Хама", - говорится в сообщении.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69.
По данным Центра, населению Сирии продолжается оказание гуманитарной помощи. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.
Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирийской Арабской Республики. За последние 24 часа зафиксированы шесть нарушений в провинции Дамаск и четыре - в провинции Латакия.
Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Дума, Нашабия, Эль-Мохаммадия, Кабун, Джаубар, Хауш-Дуара в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооруженными формированиями группировки "Сирийская свободная армия" из танковых орудий и реактивных систем залпового огня был обстрелян населенный пункт Кермель.
При обстрелах населенных пунктов Ара, Ройс-Шемс и Тубал в провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" применили беспилотные летательные аппараты с взрывными устройствами.
Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили, отмечается в сообщении.
В течение суток в провинции Алеппо группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ) из танков с применением противотанковых управляемых ракет, РСЗО кустарного производства и минометов обстреляли населенные пункты Караси и Эль-Хадер, а также позиции подразделений Вооруженных сил Сирии в районе горы Джебель-эль-Бааджир, квартал Хай-эль-Ансари, торговый центр "Кастелло", кожевенный и цементный заводы в городе Алеппо.
Обстрелам террористов также подверглось несколько населенных пунктов в провинциях Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.