В РФ будут воздерживаться от ядерных испытаний, пока это делают другие державы

ООН, 31 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия до вступления в силу Договора о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) намерена соблюдать добровольно введенный в 1991 году мораторий на такие испытания при условии аналогичного подхода со стороны других ядерных держав. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев, выступая на заседании по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний.

"Соблюдение добровольного моратория на ядерные испытания до вступления ДВЗЯИ в силу является важной мерой. Россия ввела его в 1991 году и намерена соблюдать и впредь при условии аналогичного подхода со стороны других ядерных держав", - сказал дипломат. В то же время он подчеркнул, что "мораторий не сравним с юридическими обязательствами государств по международному договору и не должен подменять главной задачи - скорейшего превращения ДВЗЯИ в международно-правовой инструмент".

По словам Ильичева, спустя 20 лет после принятия ДВЗЯИ так и не вступил в силу, и судьба договора находится в руках не ратифицировавших его восьми стран, обладающих ядерным оружием или имеющих возможности для его создания (Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США). "От политической воли этих стран зависит, станет ли международное сообщество свидетелем создания новой Организации по ДВЗЯИ и начала практической реализации договора или же потерпит фиаско", - указал он.

При этом зампостпреда РФ подчеркнул, что "особая роль" принадлежит Вашингтону, которому "под силу стать "локомотивом" процесса запуска Договора". "Уверены, что за ним последуют и другие ключевые для договора страны, действующие в этом вопросе с оглядкой на Вашингтон", - отметил дипломат. Он обратил внимание на то, что заявления о намерении США ратифицировать ДВЗЯИ звучат со времени прихода к власти администрации президента Барака Обамы, но "конкретных практических шагов в этом направлении так и не было сделано". "Такая "застойная" позиция Вашингтона становится главным препятствием на пути превращения ДВЗЯИ в действующий международно-правовой инструмент", - заявил Ильичев.

ДВЗЯИ, запрещающий любые ядерные испытания, был принят и открыт для ратификации в 2006 году. К настоящему времени его ратифицировали 36 стран, включая трех из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН - Россию, Великобритания и Францию. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал восемь стран, присоединение которых к договору необходимо для его вступления в силу, сделать это безотлагательно.