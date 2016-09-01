СМИ: генпрокуратура РФ запросит у США материалы по делу россиянина Миронова

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ в течение пяти дней запросит у Минюста США материалы уголовного дела в отношении российского программиста Сергея Миронова, ранее задержанного в Ереване. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на адвоката Миронова.

"Мы всеми доступными способами будем пытаться получить разъяснения от американской стороны о том, что же в действительности произошло в Армении. Сейчас ситуация кардинально поменялась в связи с тем, что Сергей уже на территории России", - цитирует издание адвоката Карена Нерсисяна. Он отметил, что, если в результате расследования дела в России вина Миронова будет доказана, то он будет привлечен к ответственности на родине.

Ранее МИД РФ назвал попытки преследования россиянина Сергея Миронова "частью антироссийской кампании мщения".

Миронов был задержан 26 августа в аэропорту Еревана полицией Армении по запросу США. Мужчина разыскивался за предварительное согласие на нарушение закона об экспорте оружия, попытку нарушения закона о контроле над экспортом оружия, предварительное согласие на отмывание денег и отмывание денег. 29 августа местный суд отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Армении об аресте россиянина. 31 августа он вылетел из Еревана в Москву.