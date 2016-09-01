МИД РФ: Россия и АСЕАН нужно доработать правовую базу для сотрудничества по антитеррору

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. России и АСЕАН нужно усовершенствовать правовую базу для совместной антитеррористической деятельности и борьбы с наркоторговлей. Об этом заявил в четверг директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, выступая на секции Университетского форума Россия - АСЕАН.

По его словам, "международное сотрудничество в сфере новых вызовов и угроз бурно развивается", однако здесь остается огромное поле для приложения совместных интеллектуальных усилий экспертов из России и стран АСЕАН, поскольку в этой области есть еще много неопределенного с правовой точки зрения.

"Много вопросов возникает по взаимодействию государств в сфере борьбы с террористическими организациями, - продолжил дипломат. - Как сотрудничать по боевикам, которые пересекают международные границы, какие процедуры взаимной правовой помощи нужно при этом применять".

Еще одним важным направлением в сфере новых вызовов и угроз, по словам представителя МИД РФ, является преступность с применением информационно-коммуникационных технологий.

"Дело в том, что несмотря на то, что это направление развивается, как национальном уровне, так и на междугородном уровне регулирования явно не достаточно, - пояснил российский дипломат. - Международное право в этой области практически не существует. Мы могли бы совместно со странами АСЕАН подумать о том, как улучшать совместное положение в этой области".

Помимо этого страны России и АСЕАН сближает борьба с незаконным оборотом наркотиков, обратил внимание Рогачев. "Сейчас набирает силу нарколиберализм, политика которого не приемлема ни для России, ни для наших партнеров по АСЕАН", - добавил он.