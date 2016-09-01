Лавров: Россия не выбирает между Европой и Азией

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия не собирается метаться между Европой и Азией, но будет придерживаться многовекторного самостоятельного курса во внешней политике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
Наш внешнеполитический курс мы называем многовекторным, учитывая направления развития по всем азимутам, называем самостоятельным, потому что другого, кроме как самостоятельного, курса у России и вообще у нашего государства во всех его ипостасях не могло быть и быть не может
Обновленная редакция концепции внешней политики РФ готовится, она будет учитывать происходящие последнее время события.
"Мы докладываем президенту по его поручению обновленную редакцию концепции внешней политики РФ с учетом тех событий, которые в последнее время развиваются. Уверен, что мы не должны менять ключевые направления, определенные президентом (Владимиром) Путиным еще в 2000 году, предполагающие многовекторность, открытость к сотрудничеству со всеми, кто к этому готов, на равноправной основе, учет интересов партнеров, но прежде всего неконфронтационное, но твердое отстаивание собственных интересов", - сказал министр.
"Тем не менее, определенные нюансы в этой обновленной редакции концепции, конечно же, появятся", - подчеркнул Лавров.
Россия готова к возобновлению полноценных отношений с США и ЕС, но на основе равноправия, отметил Лавров.
Мы не собираемся отворачиваться от кого бы то ни было. Мы готовы к восстановлению нормальных, полноценных отношений с ЕС и США, но исключительно на основе равноправия, без каких-либо попыток превратить эти отношения в игру в одни ворота
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия проводит многовекторную и самостоятельную внешнюю политику. "Наш внешнеполитический курс мы называем многовекторным, учитывая направления развития по всем азимутам, называем самостоятельным, потому что другого, кроме как самостоятельного, курса у России и вообще у нашего государства во всех его ипостасях не могло быть и быть не может", - отметил Лавров.
При этом, указал глава МИД РФ, необходимость проведения многовекторного курса политики исходит из объективного процесса изменения структуры мироустройства, его перехода от биполярной и затем, после распада СССР, и монополярной модели к полицентричному устройству. "К сожалению, естественный процесс становления полицентричной, многосторонней системы сталкивается с очень серьезными и многочисленными препятствиями..., - констатировал министр. - Эти препятствия проистекают из стремления наших западных партнеров сохранить глобальное доминирование".
Однако подобное стремление, по его словам, противоречит реальному положению дел - росту новых центров экономической мощи, которая, в свою очередь. становится источником политического влияния. "Прежде всего эти процессы наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который еще долго будет оставаться локомотивом мирового экономического развития. Это на фоне того, что наш крупнейший торговый партнер Европейский союз, который таким и остается, несмотря на санкции, постепенно теряет свои позиции", - добавил глава МИД РФ.
Необходимость отказа от односторонних подходов на мировой арене, которые пытаются реализовывать западные страны, на этом фоне осознается все сильнее, отметил Лавров, хотя еще не все готовы об этом открыто заявлять. "Подходы, которые отличаются от подходов, навязываемых через односторонние действия, которые мы исповедуем, разделяет подавляющее большинство государств планеты, не менее 80% населения планеты представлено этими государствами", - сказал он.
РФ будет готова работать с любым новым лидером США.
Мы будем готовы работать с любым лидером, который получил доверие в ходе свободных демократических выборов
"Мы всегда исходим из того, что судьбу каждой страны должен определять ее народ. Мы будем готовы работать с любым лидером, который получил доверие в ходе свободных демократических выборов", - заявил Лавров.
Вместе с тем министр отметил, что предвыборная кампания в США "вызывает досаду за американских партнеров". "Это ведь мощнейшая держава, в которой традиционно была велика роль демократических принципов, принципов продвижения политических концепций", - заметил Лавров.
"Да, в политической борьбе, особенно накануне тех или иных выборов, иногда противники, соперники прибегают к весьма нестандартным методам и образам, которые они используют в своей агитации, - признал глава МИД РФ. - Но происходящее сегодня, когда Россия, которую еще два года назад нынешний американский президент называл региональной державой, превратилась в ходе избирательной кампании в США чуть ли не в главного вершителя судеб в мире, в том числе в страну, которая оказывает решающее влияние на процессы, происходящие в Америке... по-моему, это уже перебор".
"Все понимают, что это утрированные лозунги, которые направлены на то, чтобы бить избирателя по голове и использовать эту антироссийскую грубейшую манеру, - подчеркнул министр. - Обидно за Америку, за американцев, американский политический класс, как-то все это недостойно. Мы наблюдаем за этим, делая определенные выводы, но достаточно философски".
"Кто бы ни победил, это будет президент США, это говорит само за себя, - добавил глава МИД РФ. - С этим человеком мы будем готовы работать, конечно, в той степени, в которой новый руководитель США будет готов работать с РФ. Причем не просто работать, но работать на основе взаимосогласованных принципов: равноправие, учет интересов друг друга, взаимное уважение. При таком раскладе мы многого можем добиться".
Начало новой холодной войны маловероятно, предпосылок для такого развития событий нет, заявил глава МИД РФ.
Конечно, очень трудно сравнивать эти две ситуации (полувековой давности и нынешнюю), они кардинально отличаются друг от друга. Но я не вижу предпосылок, чтобы второе издание холодной войны стало реальностью
80% населения мира проживает в странах, которые разделяют подходы Москвы, говорить об изоляции РФ просто смешно, сказал Лавров.
"Зачем (западным странам, которые ввели санкции против РФ) так убиваться из-за того, что происходит в Сирии? Зачем так было поступать из-за того, что крымчан всего-то навсего хотели заставить жить в государстве, власть в котором захватили организаторы вооруженного антиконституционного переворота?" - задался вопросами министр.
"Все те, кто критиковал и критикует нас в этой связи, говорят, что от вас мол отвернулись члены мирового сообщества, - сказал Лавров. - Во-первых, от нас никто не отвернулся. И говорить, что это все члены мирового сообщества - это неправильно. 80 процентов населения мира живет в странах, которые разделяют наши подходы и хотят справедливости в мировых делах, поэтому говорить о какой-то изоляции просто смешно".
Говоря об антироссийских санкциях, глава МИД отметил, что инициаторами их введения выступили "западные страны и прежде всего США, которые через агрессивное меньшинство в Евросоюзе буквально заставили Европу пойти по этому же пути", а также принудили к этому Австралию, Японию и ряд других стран.
США так и не проявили заинтересованность в предложении России провести консультации по сотрудничеству в сфере обеспечения кибербезопасности.
"На протяжении многих лет пара десятков наших граждан были арестованы в третьих странах по запросам США и в половине случаев незаконно вывезены в США для того, чтобы их там судили. Практически все они обвиняются в киберпреступлениях", - отметил министр.
"Еще год назад мы официально, по линии Генеральной прокуратуры, предложили США провести консультации о сотрудничестве в сфере обеспечения кибербезопасности. Потому что нас тоже волнует эта история и мы не хотим, чтобы наши граждане, если подозрения в их адрес оправдаются, были участниками этих незаконных действий", - сказал он. Лавров напомнил, что предложение о таких экспертных консультациях поступило от РФ в ноябре прошлого года, однако ответа от США не было.
При этом министр заметил, что неоднократно напоминал об этом на встречах с госсекретарем США Джоном Керри, в том числе во время состоявшихся на прошлой неделе в Женеве переговоров. "Он удивился, что нам до сих пор не ответили. А Министерство юстиции США, куда этот запрос поступил, на наше прямое напоминание отказалось направлять письменный ответ, а на словах сказали: "Мы не видим смысла сотрудничать в этой сфере". Керри сказал, что это неправильно и он постарается изменить такую позицию Минюста", - рассказал глава МИД РФ.
Однако, по его словам, "это аномалия, которая лишь показывает, что исключения из правил бывают". "Но в общем плане на Западе, да и в США, растет понимание, что без нас очень трудно какие-то проблемы решать, будь то Сирия, будь то Ирак, Ливия и многие другие кризисы", - подчеркнул Лавров.
Ситуация на Украине очень тяжелая, развернувшийся там конфликт продемонстрировал кризис имеющейся структуры евроатлантической безопасности.
"У нас очень тяжелая ситуация на Украине", - сказал Лавров.
Кризис в этой стране стал катализатором процессов, которые обнажили несовершенство структуры безопасности в Европе и в Евроатлантике в целом, обнажили системные пороки этой структуры, которую невозможно было многие годы реформировать, несмотря на вносившиеся нами предложения
Россия не видит альтернативы минским договоренностям, их невыполнение не делает чести Киеву, Парижу и Берлину.
"Не вижу альтернативы минским договоренностям, хотя сейчас нас пытаются убедить в том, что тот, кто подписывал договоренности и хотел бы их выполнить, но у него ничего не получается по объективным причинам, - отметил Сергей Лавров. - Эти отговорки не делают чести украинским руководителям, которые минские договоренности согласовывали, и не делают чести тем, кто присутствовал в Минске и завизировал эти договоренности. Я имею в виду президента Франции и канцлера Германии".
Париж и Берлин ведут себя странно, увязывая выполнение минских договоренностей со снятием санкций против России, отметил Лавров. "Конечно, они себя ведут немножко странно, когда устами канцлера и президента Франции заявляют, что выполнение минских договоренностей позволит снять санкции с РФ, - отметил он. - Россия вообще там (в минских соглашениях) ни разу не упомянута".
Правовых проблем для признания Западом воссоединения Крыма с Россией не существует. "Никакой правовой проблемы с признанием нашими западными партнерами вхождения Крыма, его воссоединения с Российской Федерацией, не существует", - указал министр.
"Никакой правовой проблемы с признанием нашими западными партнерами вхождения Крыма, его воссоединения с Российской Федерацией, не существует", - указал министр.
"Нет политической воли, есть очевидное политическое желание использовать эту ситуацию в той линии, которая проводилась Западом под предводительством США давно, задолго до Украины. Линии на сдерживание Российской Федерации", - отметил Лавров.
Он отметил, что воссоединение Крыма с Россией "произошло в полном соответствии с международным правом".
Глава МИД РФ подчеркнул, что в соответствии с декларацией Генассамблеи ООН "О принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами" от 1970 года создание суверенного независимого государства, свободное присоединение государства или объединение с ним, а также установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, является формами осуществления этим народом права на самоопределение.
Министр отметил, что авторы этой декларации не забыли, что существует и положение о территориальной целостности государства. "В декларации записали, что одновременно нужно уважать территориальную целостность государства, из которого выходят, но лишь в том случае государство имеет право на полную поддержку территориальной целостности, если в рамках этой целостности государство обеспечивает всем живущим на этой территории право на самоопределение", - отметил глава российского МИД.
"Украинское государство лишило крымский народ права на самоопределение", - заключил Лавров, Поэтому, отметил он, проведение референдума более чем законно.
По словам главы российского МИД, Запад боится проводить параллели между воссоединением Крыма и ситуацией с Косово.
"Наши западные партнеры как черт от ладана бегут от любого предложения анализировать то, что произошло в Крыму через призму того, что они сделали в Косово", - указал министр.
Он отметил, что Запад делает упор на то, что Косово - это отдельный случай, которые нельзя сравнивать ни с чем. "Хотя сравнения более чем уместны", - подчеркнул министр. Лавров напомнил, что в Косово не было никаких референдумов, никакой физической угрозы косовским албанцам не было.
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) надолго стал локомотивом экономического развития, это часть объективного процесса перехода к многополярной системе мира, заявил Лавров.
"Тенденция отторжения односторонней, силовой линии в международных делах опирается на объективный процесс, прежде всего процесс формирования полицентричной системы международных отношений", - сказал он.
В мире появляются новые центры экономической мощи, с этим приходит и экономическое влияние
"Прежде всего эти процессы наблюдаются в АТР, который еще долго будет оставаться локомотивом мирового экономического развития. Это на фоне того, что наш крупнейший торговый партнер, Европейский союз, который таким и остается, несмотря на санкции, постепенно теряет свои позиции", - добавил глава МИД РФ.
Министр отметил, что ООН пока "не очень разворачивается" в направлении возобновления межсирийских переговоров.
"Добиваемся скорейшего начала полноценного политического диалога (в Сирии). ООН имеет соответствующие поручения, но пока не очень разворачивается в этом направлении", - сказал он.
Россия, указал глава МИД РФ, предпринимает усилия для разрешения кризиса в Сирии, борьбы с терроризмом и облегчения положения населения на основе международного права. "Нашим общим врагом является международный терроризм, - указал глава МИД РФ. - Убеждены, что бороться с ним можно только на международно-правовой основе, без двойных стандартов, при уважении центральной роли ООН".
"Мы руководствовались этими принципами, когда в ответ на просьбу сирийского правительства направили контингент ВКС РФ в Сирию для борьбы с "Исламским государством", "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенные в РФ террористические организации - прим. ТАСС), как бы она теперь ни называлась, и сотрудничающими с ними террористическими группировками, - продолжил Лавров. - Параллельно решаем очень важные задачи облегчения гуманитарного положения сирийского населения, особенно в районах, которые блокированы боевиками", - добавил он.
Лавров выразил надежду, что способность к прямому человеческому общению не будет утрачена поколением, которое "ловит покемонов" и увлекается социальными сетями.
"За последние годы мы могли убедиться, что никакие информационные и коммуникационные технологии, пусть и самые современные, не способны заменить разговор "глаза в глаза", - сказал министр. - Хотелось бы надеяться, что способность к прямому человеческому общению не будет утрачена поколением, которое не то, чтобы сказать "ловит покемонов", но которое сильно увлекается социальными сетями".