Лавров: Россия не выбирает между Европой и Азией

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия не собирается метаться между Европой и Азией, но будет придерживаться многовекторного самостоятельного курса во внешней политике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

Наш внешнеполитический курс мы называем многовекторным, учитывая направления развития по всем азимутам, называем самостоятельным, потому что другого, кроме как самостоятельного, курса у России и вообще у нашего государства во всех его ипостасях не могло быть и быть не может

Обновленная редакция концепции внешней политики РФ готовится, она будет учитывать происходящие последнее время события.

"Мы докладываем президенту по его поручению обновленную редакцию концепции внешней политики РФ с учетом тех событий, которые в последнее время развиваются. Уверен, что мы не должны менять ключевые направления, определенные президентом (Владимиром) Путиным еще в 2000 году, предполагающие многовекторность, открытость к сотрудничеству со всеми, кто к этому готов, на равноправной основе, учет интересов партнеров, но прежде всего неконфронтационное, но твердое отстаивание собственных интересов", - сказал министр.

"Тем не менее, определенные нюансы в этой обновленной редакции концепции, конечно же, появятся", - подчеркнул Лавров.

Россия готова к возобновлению полноценных отношений с США и ЕС, но на основе равноправия, отметил Лавров.

Мы не собираемся отворачиваться от кого бы то ни было. Мы готовы к восстановлению нормальных, полноценных отношений с ЕС и США, но исключительно на основе равноправия, без каких-либо попыток превратить эти отношения в игру в одни ворота

Необходимость отказа от односторонних подходов на мировой арене, которые пытаются реализовывать западные страны, на этом фоне осознается все сильнее, отметил Лавров, хотя еще не все готовы об этом открыто заявлять. "Подходы, которые отличаются от подходов, навязываемых через односторонние действия, которые мы исповедуем, разделяет подавляющее большинство государств планеты, не менее 80% населения планеты представлено этими государствами", - сказал он.

Однако подобное стремление, по его словам, противоречит реальному положению дел - росту новых центров экономической мощи, которая, в свою очередь. становится источником политического влияния. "Прежде всего эти процессы наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который еще долго будет оставаться локомотивом мирового экономического развития. Это на фоне того, что наш крупнейший торговый партнер Европейский союз, который таким и остается, несмотря на санкции, постепенно теряет свои позиции", - добавил глава МИД РФ.

При этом, указал глава МИД РФ, необходимость проведения многовекторного курса политики исходит из объективного процесса изменения структуры мироустройства, его перехода от биполярной и затем, после распада СССР, и монополярной модели к полицентричному устройству. "К сожалению, естественный процесс становления полицентричной, многосторонней системы сталкивается с очень серьезными и многочисленными препятствиями..., - констатировал министр. - Эти препятствия проистекают из стремления наших западных партнеров сохранить глобальное доминирование".

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия проводит многовекторную и самостоятельную внешнюю политику. "Наш внешнеполитический курс мы называем многовекторным, учитывая направления развития по всем азимутам, называем самостоятельным, потому что другого, кроме как самостоятельного, курса у России и вообще у нашего государства во всех его ипостасях не могло быть и быть не может", - отметил Лавров.

О новом президенте США

РФ будет готова работать с любым новым лидером США.

Мы будем готовы работать с любым лидером, который получил доверие в ходе свободных демократических выборов

"Мы всегда исходим из того, что судьбу каждой страны должен определять ее народ. Мы будем готовы работать с любым лидером, который получил доверие в ходе свободных демократических выборов", - заявил Лавров.

Вместе с тем министр отметил, что предвыборная кампания в США "вызывает досаду за американских партнеров". "Это ведь мощнейшая держава, в которой традиционно была велика роль демократических принципов, принципов продвижения политических концепций", - заметил Лавров.

"Да, в политической борьбе, особенно накануне тех или иных выборов, иногда противники, соперники прибегают к весьма нестандартным методам и образам, которые они используют в своей агитации, - признал глава МИД РФ. - Но происходящее сегодня, когда Россия, которую еще два года назад нынешний американский президент называл региональной державой, превратилась в ходе избирательной кампании в США чуть ли не в главного вершителя судеб в мире, в том числе в страну, которая оказывает решающее влияние на процессы, происходящие в Америке... по-моему, это уже перебор".

"Все понимают, что это утрированные лозунги, которые направлены на то, чтобы бить избирателя по голове и использовать эту антироссийскую грубейшую манеру, - подчеркнул министр. - Обидно за Америку, за американцев, американский политический класс, как-то все это недостойно. Мы наблюдаем за этим, делая определенные выводы, но достаточно философски".

"Кто бы ни победил, это будет президент США, это говорит само за себя, - добавил глава МИД РФ. - С этим человеком мы будем готовы работать, конечно, в той степени, в которой новый руководитель США будет готов работать с РФ. Причем не просто работать, но работать на основе взаимосогласованных принципов: равноправие, учет интересов друг друга, взаимное уважение. При таком раскладе мы многого можем добиться".

О холодной войне

Начало новой холодной войны маловероятно, предпосылок для такого развития событий нет, заявил глава МИД РФ.

Конечно, очень трудно сравнивать эти две ситуации (полувековой давности и нынешнюю), они кардинально отличаются друг от друга. Но я не вижу предпосылок, чтобы второе издание холодной войны стало реальностью

80% населения мира проживает в странах, которые разделяют подходы Москвы, говорить об изоляции РФ просто смешно, сказал Лавров.

"Зачем (западным странам, которые ввели санкции против РФ) так убиваться из-за того, что происходит в Сирии? Зачем так было поступать из-за того, что крымчан всего-то навсего хотели заставить жить в государстве, власть в котором захватили организаторы вооруженного антиконституционного переворота?" - задался вопросами министр. "Все те, кто критиковал и критикует нас в этой связи, говорят, что от вас мол отвернулись члены мирового сообщества, - сказал Лавров. - Во-первых, от нас никто не отвернулся. И говорить, что это все члены мирового сообщества - это неправильно. 80 процентов населения мира живет в странах, которые разделяют наши подходы и хотят справедливости в мировых делах, поэтому говорить о какой-то изоляции просто смешно". Говоря об антироссийских санкциях, глава МИД отметил, что инициаторами их введения выступили "западные страны и прежде всего США, которые через агрессивное меньшинство в Евросоюзе буквально заставили Европу пойти по этому же пути", а также принудили к этому Австралию, Японию и ряд других стран.

О сотрудничестве с США в сфере кибербезопасности

США так и не проявили заинтересованность в предложении России провести консультации по сотрудничеству в сфере обеспечения кибербезопасности.

"На протяжении многих лет пара десятков наших граждан были арестованы в третьих странах по запросам США и в половине случаев незаконно вывезены в США для того, чтобы их там судили. Практически все они обвиняются в киберпреступлениях", - отметил министр.

"Еще год назад мы официально, по линии Генеральной прокуратуры, предложили США провести консультации о сотрудничестве в сфере обеспечения кибербезопасности. Потому что нас тоже волнует эта история и мы не хотим, чтобы наши граждане, если подозрения в их адрес оправдаются, были участниками этих незаконных действий", - сказал он. Лавров напомнил, что предложение о таких экспертных консультациях поступило от РФ в ноябре прошлого года, однако ответа от США не было.

При этом министр заметил, что неоднократно напоминал об этом на встречах с госсекретарем США Джоном Керри, в том числе во время состоявшихся на прошлой неделе в Женеве переговоров. "Он удивился, что нам до сих пор не ответили. А Министерство юстиции США, куда этот запрос поступил, на наше прямое напоминание отказалось направлять письменный ответ, а на словах сказали: "Мы не видим смысла сотрудничать в этой сфере". Керри сказал, что это неправильно и он постарается изменить такую позицию Минюста", - рассказал глава МИД РФ.

Однако, по его словам, "это аномалия, которая лишь показывает, что исключения из правил бывают". "Но в общем плане на Западе, да и в США, растет понимание, что без нас очень трудно какие-то проблемы решать, будь то Сирия, будь то Ирак, Ливия и многие другие кризисы", - подчеркнул Лавров.