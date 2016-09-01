Бывший главком ВМФ России Чирков стал главным советником президента ОСК

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший главком Военно-морского флота России адмирал Виктор Чирков занял пост главного советника президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.
"Чирков назначен на должность главного советника президента ОСК по военному кораблестроению, соответствующий приказ уже подписан", - сказал собеседник агентства.
С 2009 года Чирков командовал Балтийским флотом. Пост главкома ВМФ России он занял весной 2012 года. Весной 2016-го Чиркова на этом посту сменил адмирал Владимир Королев, ранее командовавший Северным флотом.