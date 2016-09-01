МИД РФ: происходящее в Бразилии - внутреннее дело страны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Москва считает происходящее в Бразилии внутренним делом страны и рассчитывает, что все процессы там будут проходить в конституционных рамках.

Об этом заявили в МИД РФ в связи с решением об отставке президента Дилмы Руссефф.

"Подтверждаем неизменность и последовательность нашей позиции, о которой уже заявляли ранее. Происходящее в Бразилии - внутреннее дело этой страны, - подчеркнули в дипведомстве. - Важно, чтобы все процессы протекали строго в конституционных рамках, соответствовали нормам национального законодательства. Считаем важным, чтобы развитие событий не усугубляло раскол общества, жесткое политическое противостояние".

31 августа федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии 61 голосами против 20 поддержал отставку Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики.

Страну до конца 2018 года возглавил вице-президент Мишел Темер.

Действия Руссефф

Сама экс-президент призвала своих сторонников бороться против решения об импичменте. "Я обращаюсь к тем, кто голосовал за меня на выборах: "Не отказывайтесь от борьбы". Я предлагаю всем бороться за восстановление демократии", - сказала она, вновь назвав импичмент государственным переворотом.

"Это решение войдет в историю как одна из самых больших несправедливостей. Мы будем обжаловать его во всех возможных инстанциях", - отметила Руссефф.

Защита Руссефф уже подготовила две апелляции. Эти документы будут направлены в Федеральный верховный суд южноамериканской республики. В одной из апелляций защита указывает на процессуальные нарушения, в другой - настаивает на отсутствии оснований для импичмента.

Между тем как в преддверии импичмента, так и после него в Бразилии проходят столкновения сторонников экс-президента с полицией. В Сан-Паулу митингующие бросали камни в стражей порядка и припаркованные автомобили полиции, выкрикивая лозунг "Долой Темера!". Правоохранительные органы в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Накануне одна из таких манифестаций также завершилась беспорядками. Десять человек были задержаны.

Итоги деятельности Дилмы Руссефф на посту президента Бразилии. Досье