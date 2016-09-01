Комоедов предложил представителю Госдепа посетить Крым и убедиться, насколько там спокойно

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов предложил координатору Госдепартамента США по санкциям Дэниэлу Фриду посетить Крым и лично убедиться, насколько мирно и спокойно живут люди на полуострове. Так российский политик отреагировал на распространенное СМИ заявление Фрида о том, что США якобы имеют наработанный план на случай "российского вторжения на Украину".
"Крым - это зона стабильности. Пусть господин Фрид приедет в Крым, как французские парламентарии (посетившие Крым в июле), и увидит, что люди там живут мирно и спокойно", - приводит слова Комоедова в четверг его пресс-служба.
"Если бы украинские диверсанты не прорывались, то было бы еще спокойнее", - заметил глава комитета Госдумы. "Обращаю внимание господина Фрида: не российские войска вторглись на Украину, а украинские диверсанты прорвались на российскую территорию", - напомнил он.
10 августа ФСБ России сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины.