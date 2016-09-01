Путин включил нового главу администрации Кремля в Совет по противодействию коррупции

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета по противодействию коррупции и в состав его президиума главу администрации Кремля Антона Вайно.
Экс-глава кремлевской администрации Сергей Иванов исключен из состава этих органов. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
44-летний Вайно был назначен руководителем администрации президента РФ 12 августа. В этот же день Иванов, около пяти лет возглавлявший администрацию Кремля, занял пост специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Другим указом Путин включил Вайно в состав Комиссии при президенте по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, также исключив из членов Комиссии Иванова.