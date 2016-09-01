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Песков: Каримов не прилетал в Москву на лечение

Политика
1 сентября, 16:17 UTC+3
При этом пресс-секретарь отказался отвечать на вопросы по поводу приезда в Узбекистан российских врачей
Материал из 1 страницы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Ислам Каримов, проходящий лечение, не прилетал в Москву, заверил журналистов пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я могу вам подтвердить, что Ислам Каримов не прилетал в Москву", - сказал представитель Кремля.

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При этом он отказался отвечать на вопросы по поводу приезда в Узбекистан российских врачей. "Что касается врачей, то я просто не располагаю информацией", - объяснил Песков.

28 августа правительство Узбекистана сообщило о госпитализации 78-летнего Ислама Каримова. Его дочь Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram написала, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг и помещен в отделение реанимации, его состояние стабильное.

Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что президент скончался, но официального подтверждения эта информация не получила.

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