Песков: Каримов не прилетал в Москву на лечение

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Ислам Каримов, проходящий лечение, не прилетал в Москву, заверил журналистов пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Я могу вам подтвердить, что Ислам Каримов не прилетал в Москву", - сказал представитель Кремля.
При этом он отказался отвечать на вопросы по поводу приезда в Узбекистан российских врачей. "Что касается врачей, то я просто не располагаю информацией", - объяснил Песков.
28 августа правительство Узбекистана сообщило о госпитализации 78-летнего Ислама Каримова. Его дочь Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram написала, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг и помещен в отделение реанимации, его состояние стабильное.
Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что президент скончался, но официального подтверждения эта информация не получила.