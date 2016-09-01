В Кремле не комментируют сообщения о проведении протестной акции в Беслане

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. В Кремле не комментируют информацию СМИ о попытке проведения в четверг протестной акции на памятных мероприятиях в Беслане.

"Я не знаю деталей этой протестной акции, насколько она согласовывалась с местными властями. И, не зная этого, я не могу никак реагировать (на данное событие)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он подчеркнул, что не обладает информацией по этой теме.

В результате захвата террористами 1 сентября 2004 года бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.