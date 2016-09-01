Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кремле не комментируют сообщения о проведении протестной акции в Беслане

Политика
1 сентября, 16:26 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Дмитрий Песков подчеркнул, что не обладает информацией по этой теме
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. В Кремле не комментируют информацию СМИ о попытке проведения в четверг протестной акции на памятных мероприятиях в Беслане.

"Я не знаю деталей этой протестной акции, насколько она согласовывалась с местными властями. И, не зная этого, я не могу никак реагировать (на данное событие)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он подчеркнул, что не обладает информацией по этой теме.

В результате захвата террористами 1 сентября 2004 года бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Смотрите также
Пять минут до выстрелов: что сохранилось в памяти заложников Беслана

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
Выборы-2016
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
2
На космодроме на мысе Канаверал произошла серия взрывов
3
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Зачем Китаю украинская "мечта"
6
В России создан новый легкий пулемет для армии
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама