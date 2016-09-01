В Кремле не комментируют сообщения о проведении протестной акции в Беслане

Ученые обнаружили в Гренландии древнейшие ископаемые возрастом 3,7 млрд летНаука 1 сентября, 17:44
Цена нефти марки Brent на ICE упала ниже $46 за баррель впервые с 12 августа 2016 г.Экономика и бизнес 1 сентября, 17:24
Эксперт: ЦСКА и "Зенит" не усилились по итогам трансферного окнаСпорт 1 сентября, 17:16
В селе Учкекен КЧР в День знаний открылась новая современная школа на 408 местНовости партнеров 1 сентября, 17:12
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018Спорт 1 сентября, 17:10
Коммерческие автобусы Москвы оборудовали тревожными кнопкамиМосква 1 сентября, 17:03
МПК отказал более 175 россиянам в индивидуальном допуске на ПаралимпиадуСпорт 1 сентября, 17:00
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея ШойгуМеждународная панорама 1 сентября, 16:49
Исследователи из Дании и США: витамин С может помочь в лечении лейкемииНаука 1 сентября, 16:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. В Кремле не комментируют информацию СМИ о попытке проведения в четверг протестной акции на памятных мероприятиях в Беслане.
"Я не знаю деталей этой протестной акции, насколько она согласовывалась с местными властями. И, не зная этого, я не могу никак реагировать (на данное событие)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он подчеркнул, что не обладает информацией по этой теме.
В результате захвата террористами 1 сентября 2004 года бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.