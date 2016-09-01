В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин встречался в Кремле со студентами Итонского колледжа. "Это была частная поездка ребят из Итона", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что встреча состоялась чуть более недели назад и продлилась около часа. "Перед ними (выпускниками колледжа) выступал отец Тихон какое-то время назад. И в продолжение своих контактов они вышли на него с просьбой посодействовать их общению с президентом Путиным", - сообщил представитель Кремля. "Такую просьбу отец Тихон передал в администрацию (президента РФ), - добавил Песков. - И при содействии администрации такое общение с президентом было обеспечено".

По его словам, встреча носила непубличный характер и представляла собой свободное общение студентов с президентом. "Это было интересно и президенту, и самим ребятам", - заявил Песков, не став приводить детали разговора.

Он также не стал конкретизировать, является ли отец Тихон духовником главы государства, отметив, что священник, кроме церковного служения, занимается и общественной деятельностью.

Ранее британская газета The Times сообщила о неожиданном визите в Кремль для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным группы студентов знаменитого Итонского колледжа. По данным издания, это учебное заведение "произвело на свет 19 премьер-министров и бессчетное число государственных и общественных деятелей".

Как указывает The Times, что это была "личная тайная миссия" студентов, нацеленная на то, чтобы "растопить лед в отношениях между Востоком и Западом вместе с президентом Путиным".

В числе тех, кого студенты Итона поблагодарили в своих онлайн-посланиях за организацию этого визита, оказался и епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), являющийся также викарием патриарха Московского и всея Руси и наместником московского Сретенского монастыря.