Эксперты: Меркель проводит прежнюю миграционную политику, но изменила риторику

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении мигрантов по большому счету не меняется, при этом она изменила риторику, так как не может игнорировать мнение общественности, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Германия готова отправлять беженцев домой, заявила в среду Меркель в рамках пресс-конференции с итальянским премьером. Она подчеркнула, что речь идет о тех мигрантах, которые не имеют права оставаться в Евросоюзе. ЕС, по ее словам, конечно, должен придерживаться гуманитарных обязательств, но в то же время необходимо соблюдать законодательство. Таким образом, те мигранты, которые не имеют права оставаться на территории ЕС, будут возвращены домой.

Одновременно Меркель в интервью Süddeutsche Zeitung пообещала, что Германия не изменится в худшую сторону на фоне миграционного кризиса и сложностей с интеграцией большого числа иностранцев. По ее словам, ценности и принципы, по которым живет страна, не изменятся.

Меняет риторику, но не политику

"Это скорее некоторые изменения риторики, - полагает доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. - И раньше эти положения действовали: если человек не получает права на убежище, он должен возвращаться домой. Но сейчас все это несколько ужесточается; порядок предоставления убежища в Германии, как и в других странах ЕС, делается более жестким, с большим количеством ограничений. Соответственно, большее количество людей могут не получить убежище, по отношению к ним более жестко, в более краткие сроки будет применяться процедура перемещения их обратно".

Но Меркель не случайно сказала, что это не должно в целом извратить гуманитарных обязательств ЕС, полагает эксперт. "Не могу сказать, что она серьезно меняет свою политику, потому что это краеугольный камень немецкой, да и европейской политики в целом: Европа дает убежище. Но канцлер вынуждена менять риторику, потому что она находится под давлением и других партий, и ее блока ХДС/ХСС", - сказал Тэвдой-Бурмули .

"Меркель пока не проиграла, хотя, конечно, настроения населения Германии меняются, и она прислушивается к общественному мнению", - считает эксперт по Германии, доктор философских наук, профессор РАНХиГС Татьяна Иларионова. Взгляды канцлера разделяют в Германии миллионы людей, добавила аналитик. "По большому счету, все остается так, как она объявила", - уверена Иларионова.

Эксперт напомнила, что в Германии и раньше достаточно жестко относились к высылке иностранцев. "С 90-х годов, то есть с момента, когда Германия стала более привлекательной после объединения и туда приехало очень много иностранцев, было довольно жестко - высылка, депортация", - продолжила она.

Но нынешний миграционный кризис, конечно, другой, указала Иларионова.

"Меркель все время в своих речах отмечает гуманитарную сторону дела, что очень много людей приехало, спасаясь от войны, от преследований, угрозы жизни. Этим людям, исходя из гуманных соображений, ЕС не может не помогать. Но есть люди, которые спасают свою жизнь, и есть такие, которые являются экономическими беженцами. И между ними нужно делать различие, и я думаю, что именно по этой линии будет вестись работа в ЕС", - сказала эксперт.

Справилась ли Меркель?

Иларионова считает, что Меркель справилась "в том смысле, в каком они это понимали". "Потому что в 2016 году приток мигрантов не сравним с тем, что было с 2015 году. Это совершенно очевидно. Волна миграционная спала. Но это вовсе не означает, что проблема испарилась", - отметила она.

Александр Тэвдой-Бурмули придерживается иного мнения. "Я бы не сказал, что она справилась, но она не могла не сказать то, что сказала. В целом эти нынешние блюда не по зубам практически никому в Европе", - уверен эксперт.

"Любое правительство - более или менее либеральное, которое имеет большой процент мигрантов, не может эту проблему решить. Тут нужно быть либо в чистом от мигрантов пространстве, закрыть границу и никого не пускать. А если мигранты есть, то жестко их высылать или ассимилировать, а европейцы не могут себе позволить выслать людей, которое уже граждане. Граждане тем не менее взрывают дома, нападают на кого-то", - добавил он.

"Эта проблема из категории нерешаемых", - уверен эксперт. "Конечно, что-то делается: меняются условия для выдачи социальных пособий. Если беженец отказывается ехать в ту страну, которую ему выбрал Брюссель, он лишается значительной части соцгарантий. Но все равно волна мигрантов захлестывает Европу, и этому трудно противостоять", - заключил он.

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