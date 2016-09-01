Медведев: реализация крупных совместных проектов отвечает интересам РФ и Словакии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с днем конституции республики. Об этом сообщили в пресс- службе российского кабмина.

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: "Россию и Словакию связывают традиционно дружественные отношения. Убежден, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торговле и экономике, промышленности и энергетике, науке и культуре, реализация крупных совместных проектов в полной мере отвечают интересам наших стран".