Медведев: реализация крупных совместных проектов отвечает интересам РФ и Словакии

В сети появилось видео с места взрыва ракеты Falcon 9 на мысе КанавералПроисшествия 1 сентября, 19:13
Безруков получил золотого льва за вклад в киноискусство на кинофестивале в ОренбургеКультура 1 сентября, 19:09
Второй Восточный экономический форум: от развития Дальнего Востока к интеграции в АТРЭкономика и бизнес 1 сентября, 18:47
Шарики, цветы и первые лица: как прошел День знаний в школах РоссииОбщество 1 сентября, 18:47
Уравнение со всеми: готовы ли российские школы к приему детей-инвалидовОбщество 1 сентября, 18:33
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФПолитика 1 сентября, 18:28
США внесли в санкционный список дочерние структуры "Газпрома" и "Мостотрест"Международная панорама 1 сентября, 18:24
Венесуэльцы выходят на улицы в поддержку референдума по отставке МадуроМеждународная панорама 1 сентября, 18:13
Условные диверсанты в ходе проверки вывели из строя Единый расчетный центр Минобороны РФАрмия и ОПК 1 сентября, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с днем конституции республики. Об этом сообщили в пресс- службе российского кабмина.
В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: "Россию и Словакию связывают традиционно дружественные отношения. Убежден, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торговле и экономике, промышленности и энергетике, науке и культуре, реализация крупных совместных проектов в полной мере отвечают интересам наших стран".