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Медведев: реализация крупных совместных проектов отвечает интересам РФ и Словакии

Политика
1 сентября, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Премьер-министр также поздравил словенского коллегу Роберта Фицо с днем конституции республики
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с днем конституции республики. Об этом сообщили в пресс- службе российского кабмина.

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: "Россию и Словакию связывают традиционно дружественные отношения. Убежден, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торговле и экономике, промышленности и энергетике, науке и культуре, реализация крупных совместных проектов в полной мере отвечают интересам наших стран".

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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