РФ развернет в Арктике к 2020 году более 10 спасательных центров

В сети появилось видео с места взрыва ракеты Falcon 9 на мысе КанавералПроисшествия 1 сентября, 19:13
Безруков получил золотого льва за вклад в киноискусство на кинофестивале в ОренбургеКультура 1 сентября, 19:09
Второй Восточный экономический форум: от развития Дальнего Востока к интеграции в АТРЭкономика и бизнес 1 сентября, 18:47
Шарики, цветы и первые лица: как прошел День знаний в школах РоссииОбщество 1 сентября, 18:47
Уравнение со всеми: готовы ли российские школы к приему детей-инвалидовОбщество 1 сентября, 18:33
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФПолитика 1 сентября, 18:28
США внесли в санкционный список дочерние структуры "Газпрома" и "Мостотрест"Международная панорама 1 сентября, 18:24
Венесуэльцы выходят на улицы в поддержку референдума по отставке МадуроМеждународная панорама 1 сентября, 18:13
Условные диверсанты в ходе проверки вывели из строя Единый расчетный центр Минобороны РФАрмия и ОПК 1 сентября, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более десятка аварийно-спасательных центров будет развернуто до 2020 года в Арктике.
"На побережье уже действует три специализированных аварийно-спасательных центра в Архангельске, Нарьян-Маре и Дудинке, четыре региональных поисково-спасательных отряда, около 200 пожарных подразделений общей численностью около 10 тыс. человек, - заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам международной встречи представителей стран-членов Арктического совета. - В перспективе до 2020 года Россия развернет на территории Арктики более десяти аварийно-спасательных центров".
По словам Патрушева, которые приводит пресс-служба Совбеза, последовательно объединяются усилия приарктических государств в создании единой региональной системы поиска и спасения, а также предотвращения техногенных катастроф и ликвидации их последствий, включая координацию деятельности спасательных сил. "Необходима инфраструктура для оказания экстренной медицинской помощи членам экипажей, пассажирам круизных судов, работникам вахтовых поселков, полярных станций, самим спасателям, пограничникам и военным, - отметил секретарь Совбеза. - В суровых условиях Севера порой приходится решать нестандартные задачи с привлечением санитарной авиации, ледоколов, быстроходных судов". "Важно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, быть готовым противостоять террористическим угрозам, возможной контрабанде, наркотрафику и другим аспектам, связанным с организованной преступностью", - подчеркнул он.
По словам секретаря Совбеза, грузопоток по Северному морскому пути к 2020 году может вырасти в десятки раз до 65 млн тонн в год. "По мнению представителей российской и зарубежной научной общественности, органов государственной власти, развитие российского экспорта по Северному морскому пути в ближайшие годы будет зависеть от возможностей дальнейшего освоения природных ресурсов Арктики и создания условий для вывоза продукции Северного Урала и Западной Сибири через арктические морские порты, - заявил Патрушев. - Что касается транзитных грузов, то наши зарубежные партнеры, прежде всего в Китае, проявляют заметный интерес к возможности использования Северного морского пути. Интерес Кореи и Сингапура в контексте СМП связан в основном с возможностью коммерческого сотрудничества с российской стороной по модернизации портов и организации их работы".