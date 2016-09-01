РФ развернет в Арктике к 2020 году более 10 спасательных центров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более десятка аварийно-спасательных центров будет развернуто до 2020 года в Арктике.

"На побережье уже действует три специализированных аварийно-спасательных центра в Архангельске, Нарьян-Маре и Дудинке, четыре региональных поисково-спасательных отряда, около 200 пожарных подразделений общей численностью около 10 тыс. человек, - заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам международной встречи представителей стран-членов Арктического совета. - В перспективе до 2020 года Россия развернет на территории Арктики более десяти аварийно-спасательных центров".

По словам Патрушева, которые приводит пресс-служба Совбеза, последовательно объединяются усилия приарктических государств в создании единой региональной системы поиска и спасения, а также предотвращения техногенных катастроф и ликвидации их последствий, включая координацию деятельности спасательных сил. "Необходима инфраструктура для оказания экстренной медицинской помощи членам экипажей, пассажирам круизных судов, работникам вахтовых поселков, полярных станций, самим спасателям, пограничникам и военным, - отметил секретарь Совбеза. - В суровых условиях Севера порой приходится решать нестандартные задачи с привлечением санитарной авиации, ледоколов, быстроходных судов". "Важно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, быть готовым противостоять террористическим угрозам, возможной контрабанде, наркотрафику и другим аспектам, связанным с организованной преступностью", - подчеркнул он.

По словам секретаря Совбеза, грузопоток по Северному морскому пути к 2020 году может вырасти в десятки раз до 65 млн тонн в год. "По мнению представителей российской и зарубежной научной общественности, органов государственной власти, развитие российского экспорта по Северному морскому пути в ближайшие годы будет зависеть от возможностей дальнейшего освоения природных ресурсов Арктики и создания условий для вывоза продукции Северного Урала и Западной Сибири через арктические морские порты, - заявил Патрушев. - Что касается транзитных грузов, то наши зарубежные партнеры, прежде всего в Китае, проявляют заметный интерес к возможности использования Северного морского пути. Интерес Кореи и Сингапура в контексте СМП связан в основном с возможностью коммерческого сотрудничества с российской стороной по модернизации портов и организации их работы".