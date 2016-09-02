Путин обсудит с Абэ развитие экономических связей и предстоящий визит в Японию

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет во Владивостоке переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и встретится с резидентами территорий опережающего развития. Встреча Путина и Абэ пройдет на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский, где 3 сентября оба лидера, а также президент Кореи Пак Кын Хе, выступят на пленарной сессии.

Это уже второй визит японского премьера в Россию в текущем году, его предыдущие переговоры с Путиным прошли в Сочи в начале мая.

Формат встречи

Традиционно для таких встреч лидеры сначала проведут переговоры в узком составе, затем в расширенном - с участием делегаций. Как сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, в узком формате будут обсуждаться стратегические вопросы развития двусторонних отношений и "чувствительные международные проблемы".

Что касается расширенного заседания, то с российской стороны в нем примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, глава МИД РФ Сергей Лавров, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Алексей Улюкаев, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин и руководители ряда других крупных компаний.

Широкий круг тем

Ушаков подчеркнул, что на переговорах Путина и Абэ будет "насыщенная дискуссия по двусторонним торгово- экономическим, по политическим вопросам, и по международной проблематике". "Это будет хорошая разминка перед уже запланированным визитом нашего президента в Японию в декабре, - сказал помощник российского лидера. - И я думаю, что как раз повестка дня этого визита будет обсуждена на встрече во Владивостоке".

Международный блок на переговорах будет посвящен региональной безопасности, ситуации на Корейском полуострове, взаимодействию в ООН, где Япония в 2016-2017 годах является непостоянным членом Совбеза, и на других многосторонних площадках.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на встрече лидеры обсудят Курилы, но эта тема не будет главной. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли подниматься тема Курильских островов, Песков заметил, что данная тема возникнет "наверняка". "Ведь в Москве уже были контакты по линии министерства иностранных дел (по данной проблеме)", - пояснил представитель Кремля. "Обмен мнениями состоится", - прогнозирует Песков. Однако, на его взгляд, Курилы будут "далеко не главным вопросом на повестке дня".

Мирный договор

"Можно ожидать, что в ходе беседы будет затронута тема мирного договора. Российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме", - сказал Ушаков.

В свою очередь, генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга тоже отметил, что на встрече во Владивостоке "будет обсуждаться широкий спектр вопросов японско-российских отношений", причем, по его словам, Токио готов вести "позитивный, устремленный в будущее диалог" с Москвой по проблеме заключения мирного договора.

Россия и Япония много десятилетий проводят переговоры с целью выработки мирного договора, основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор так до сих пор и не подписан.

План сотрудничества

Также на переговорах будет обсуждаться развитие экономических связей двух стран. Первый план сотрудничества, охватывающий восемь областей взаимодействия, был представлен японским премьером на встрече с президентом РФ в мае. В июле глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев представил в Токио российские предложения из 49 перспективных проектов. "Они отнеслись позитивно (к российским инициативам), как и мы отнеслись (позитивно) к плану из восьми пунктов, которые японцы инициативно предложили на саммите в Сочи", - сказал Ушаков.

По его словам, план развития экономических связей двух стран активно обсуждается по линии соответствующих министерств и деловых кругов. "Несомненно, предварительные итоги этого обсуждения будут подведены уже на встрече (Путина и Абэ) во Владивостоке. Затем торгово-экономическое сотрудничество станет одной из важнейших тем саммита, который будет в декабре в Японии", - заключил представитель Кремля.

Представитель японской стороны, в свою очередь, подтвердил, что вопрос развития экономического сотрудничества "будет в деталях обсуждаться" на встрече лидеров двух стран.

Торговля и совместные проекты

В 2015 году объем российско-японского товарооборота сократился на 31%, до $21,3 млрд, а в первом полугодии текущего года - снизился на 36%, до $7,3 млрд. Среди основных причин - падение цен на сырье, ослабление курсов валют и санкции Запада против РФ, к которым присоединилась и Япония.

Объем прямых накопленных инвестиций из Японии в РФ составляет $1,7 млрд, в России работают 270 японских компаний. Готовятся или уже успешно реализуются ряд совместных проектов в нефтегазовом секторе ("Сахалин-1" и "Сахалин-2", "Ямал-СПГ", "Арктик СПГ 2"). "Роснефть" и "Газпром" ведут переговоры с японскими компаниями о совместной реализации новых проектов по добыче и переработке углеводородов, ведется проработка также вариантов сооружения энергомоста Россия - Япония, имеются и "неплохие перспективы в сфере мирного атома", отметил Ушаков.

Кроме того, интенсивно развивается кооперация российских и японских компаний в промышленности, в том числе в автомобильной. Набирает обороты сотрудничество в области АПК, успешно развиваются гуманитарные связи двух стран.

Проблемы и перспективы ТОРов

Перед встречей с Абэ Путин проведет совещание по проблематике территорий опережающего развития.

"Президент ознакомится с презентациями территорий опережающего развития, - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Ему расскажут о том, кто там инвестирует, как обстоят дела, какие преференции предусмотрены для резидентов этих ТОРов". Также Путин проведет встречу с резидентами и потенциальными инвесторами ТОРов.

Путин во Владивостоке

Глава государства начал рабочую поездку во Владивосток 31 августа с посещения филиала Нахимовского училища, 1 сентября Путин пообщался с учащимися гимназии №2 и осмотрел строящуюся судоверфь "Звезда". В субботу, 3 сентября, помимо участия в форуме, у главы государства запланированы переговоры с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. В тот же день лидеры РФ, Японии и Республики Корея откроют на острове Русский крупнейший в мире океанариум.

После этого Путин вылетит в китайский Ханчжоу, где 4-5 сентября состоится саммит G20. В Китае у российского президента также запланирован целый ряд двусторонних встреч - с лидерами Аргентины, Турции, КНР, Франции, Германии, Великобритании и Египта. Не исключены и другие рабочие контакты.