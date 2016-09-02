Песков, комментируя расширение санкций США, напомнил о "принципе взаимности"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Решение США о расширении антироссийских санкций нужно изучить, но обычно в таких случаях действует принцип взаимности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно еще проанализировать, что было расширено, но обычно в таких случаях действует принцип взаимности", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что санкционная риторика - тупиковый путь. "Мы не ведем разговор о санкциях", - сказал Песков. "Мы не считаем подобную риторику конструктивной, перспективной и способствующей решению каких-либо проблем", - добавил он.
Правительство США в четверг в очередной раз значительно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные. Список дополнен 17 физическими лицами и 19 компаниями. Перечень тех, на кого распространяются секторальные санкции, расширен, в частности, за счет целого ряда дочерних структур "Газпрома".