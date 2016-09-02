Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков, комментируя расширение санкций США, напомнил о "принципе взаимности"

Политика
2 сентября, 1:10 UTC+3
"Нужно еще проанализировать, что было расширено, но обычно в таких случаях действует принцип взаимности", - сказал пресс-секретарь главы государства
Материал из 1 страницы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Решение США о расширении антироссийских санкций нужно изучить, но обычно в таких случаях действует принцип взаимности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также

Клинцевич: расширение санкций США против России - сигнал партнерам в ЕС
Источник: санкции США не повлияют на деятельность Центра судоремонта "Звездочка"
США утверждают, что расширяют санкции против РФ, чтобы помочь урегулированию на Украине

"Нужно еще проанализировать, что было расширено, но обычно в таких случаях действует принцип взаимности", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что санкционная риторика - тупиковый путь. "Мы не ведем разговор о санкциях", - сказал Песков. "Мы не считаем подобную риторику конструктивной, перспективной и способствующей решению каких-либо проблем", - добавил он.

Правительство США в четверг в очередной раз значительно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные. Список дополнен 17 физическими лицами и 19 компаниями. Перечень тех, на кого распространяются секторальные санкции, расширен, в частности, за счет целого ряда дочерних структур "Газпрома".

 

Смотрите также
Все санкции Запада против России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым
2
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
Взрыв на мысе Канаверал: SpaceX потеряла ракету и спутник связи
5
Байкер разбился в центре Москвы
6
Песков, комментируя расширение санкций США, напомнил о "принципе взаимности"
7
В сети появилось видео момента взрыва ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал
Темы дня
Реклама