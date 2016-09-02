Лавров: РФ не может признать законными интересы, которые отстаивает НАТО

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия не может признать законными интересы, которые сейчас отстаивает Североатлантический альянс под воздействием США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию Совета по внешней и оборонной политике, приуроченном к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Интересы, которые сейчас отстаивает Североатлантический альянс под воздействием США, мы не можем признать законными с точки зрения национальных интересов каждого государства, потому что налицо попытки нас демонизировать", - сказал он, добавив при этом, что Россию "есть за что критиковать, также как и любую другую страну".

"Что касается нынешнего периода в наших отношениях, то стоит сказать, что мы уже обжигались не раз на обещаниях, которые нам давали и не выполняли, начиная с устных заверений не расширять НАТО и не продвигать его инфраструктуру на Восток, вплоть до неразмещения военной структуры НАТО на территории бывшей ГДР", - сказал глава МИД РФ.

О Евросоюзе

Лавров также сообщил, что Евросоюз "перещеголял" в русофобии всех, включая НАТО, где дискуссия выстраивается более демократично.

"То, что сейчас происходит в Евросоюзе, весьма показательно, - отметил он. - Я говорю об этом без тени злорадства, потому что текущие процессы обусловлены тем, что принципы солидарности и "круговой поруки" воплощены в бюрократию, которая начинает не просто выполнять функции, делегированные государствами-членами, но и тянет на себя то "одеяло", которое пока еще прикрывает эти страны-члены, не дает им "замерзнуть" и позволяет чувствовать себя уютно".

По словам Лаврова, "в СССР бюрократия тоже довлела над cоюзными республиками, но Евросоюз "перещеголял" всех, даже НАТО, где дискуссия выстраивается более демократично, хотя русофобское меньшинство спекулирует самым беспардонным образом на принципе консенсуса и блоковой солидарности".

"Бюрократия Евросоюза пытается запретить странам поступать по своему усмотрению в тех сферах, которые никто Брюсселю не делегировал, - полагает глава МИД РФ. - Таких примеров очень много".

Он выразил надежду, что "этот "перегиб" будет осознан и исправлен, потому что мы заинтересованы в том, чтобы ЕС не раздирали внутренние противоречия, чтобы он был вменяемым партнером и руководствовался экономическими интересами стран-членов, а не какими-либо геополитическими условиями, не имеющими ничего общего со здравым смыслом и экономикой".