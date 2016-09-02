Лавров: России "сам Бог велел" использовать возможности Азии

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. России "сам Бог велел" максимально использовать возможности, предоставляемые Азиатско-Тихоокеанским регионом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для Совета по внешней и оборонной политике, приуроченного к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Мы евразийская держава, большая часть нашей территории находится в Азии, причем эта часть наименее освоена и развита по сравнению с европейской, - сказал глава МИД РФ. - Так сложилось исторически, и не потому, что мы недооценивали Азию, а потому, что в период, когда формировались нынешние основные структурные компоненты нашей экономики, вся активность - экономическая, технологическая, новаторство - все было сконцентрировано в Европе и США".
Лавров добавил, что на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 60% мирового ВВП и около половины мировой торговли. "Сейчас, когда у нас открываются новые экономические возможности на Востоке, что совпало с принятием российским руководством принципиальных решений об ускоренном развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока, как говорится, "сам Бог велел" максимально использовать предоставляемые Азией возможности", - добавил министр.