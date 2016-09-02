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Лавров: Европа пытается "обрезать" отношения с Россией под давлением США

Политика
2 сентября, 3:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Однако в Европе есть немало стран, которые делают это абсолютно осознанно, прямо заявляя, что в данном случае политика (наказания России) должна довлеть над экономикой", - заявил глава МИД РФ
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© Антон Новодережкин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Европа пытается "обрезать" отношения с Россией под давлением США, такой приоритет политических ценностей над экономическими противоречит постоянной идеологии Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для Совета по внешней и оборонной политике, приуроченном к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Европа сама сейчас хочет "обрезать" свои отношения с нами под диктовку США, - сказал он. - Однако в Европе есть немало стран, которые делают это абсолютно осознанно, прямо заявляя, что в данном случае политика (наказания России) должна довлеть над экономикой".

"Это полностью противоречит тому, что всегда исповедовал Запад", - подчеркнул глава МИД РФ.

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