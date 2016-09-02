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Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции

Политика
2 сентября, 4:14 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Никому из наших западных партнеров не пришло в голову сказать про Украину то, что сейчас говорится по поводу попытки переворота в Турции - что перевороты неприемлемы", - заявил глава МИД РФ
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© EPA/STR

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Разное отношение к государственному перевороту на Украине и попытке государственного переворота в Турции продемонстрировало двойные стандарты Запада. Об этом Лавров заявил в интервью изданию Совета по внешней и оборонной политике, приуроченном к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке.

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"Двойные стандарты налицо, - констатировал Лавров. - Никому из наших западных партнеров не пришло в голову сказать про Украину то, что сейчас говорится по поводу попытки переворота в Турции - что перевороты неприемлемы".

Лавров отметил, что при этом в отношении Турции "не было никаких обязательств наподобие тех, которые подписали Франция, Германия и Польша 20 февраля 2014 года, заручившись поддержать договоренность между Виктором Януковичем и оппозицией". "Наутро все это рухнуло, они "умыли руки", сказав, что "так получилось", - напомнил глава МИД РФ.

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Страны
Турция Россия Украина Восточный экономический форум 2016
Темы
Кризис на Украине Попытка государственного переворота в Турции
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