Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции

Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с ЯпониейПолитика 2 сентября, 5:26
ВЭБ получит от китайских банков 3-летний синдицированный кредит на сумму до 10 млрд юанейЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:22
Минпромторг РФ представит новую стратегию развития автопрома до конца годаЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:11
Премьер Японии на встрече с Путиным поднимет территориальный вопросМеждународная панорама 2 сентября, 5:03
Новак: дорожная карта по реализации "Турецкого потока" может быть согласована к октябрюЭкономика и бизнес 2 сентября, 4:44
Минтруд РФ не поддерживает предложения ЦБ по реформе накопительной части пенсииЭкономика и бизнес 2 сентября, 4:18
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в ТурцииПолитика 2 сентября, 4:14
Лавров отметил, что у них с Керри никогда не было проблем со взаимопониманиемПолитика 2 сентября, 3:58
Донской: Россия вошла в число стран - лидеров по объемам добычи золотаЭкономика и бизнес 2 сентября, 3:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Разное отношение к государственному перевороту на Украине и попытке государственного переворота в Турции продемонстрировало двойные стандарты Запада. Об этом Лавров заявил в интервью изданию Совета по внешней и оборонной политике, приуроченном к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Двойные стандарты налицо, - констатировал Лавров. - Никому из наших западных партнеров не пришло в голову сказать про Украину то, что сейчас говорится по поводу попытки переворота в Турции - что перевороты неприемлемы".
Лавров отметил, что при этом в отношении Турции "не было никаких обязательств наподобие тех, которые подписали Франция, Германия и Польша 20 февраля 2014 года, заручившись поддержать договоренность между Виктором Януковичем и оппозицией". "Наутро все это рухнуло, они "умыли руки", сказав, что "так получилось", - напомнил глава МИД РФ.