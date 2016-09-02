Моргулов: США "неспроста" расширили санкционный список против России

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вашингтон "неспроста" расширил антироссийский санкционный список. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
Отвечая на вопрос ТАСС, не связан ли этот шаг США с предстоящими переговорами президента России Владимира Путина и главы японского правительства Синдзо Абэ во Владивостоке, он сказал: "Это (расширение санкционного списка) неспроста".
Правительство США в очередной раз значительно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные. Список дополнен 17 физическими лицами и 19 компаниями. Перечень тех, на кого распространяются секторальные санкции, расширен, в частности, за счет целого ряда дочерних структур "Газпрома".