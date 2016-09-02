Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией

Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с ЯпониейПолитика 2 сентября, 5:26
ВЭБ получит от китайских банков 3-летний синдицированный кредит на сумму до 10 млрд юанейЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:22
Минпромторг РФ представит новую стратегию развития автопрома до конца годаЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:11
Премьер Японии на встрече с Путиным поднимет территориальный вопросМеждународная панорама 2 сентября, 5:03
Новак: дорожная карта по реализации "Турецкого потока" может быть согласована к октябрюЭкономика и бизнес 2 сентября, 4:44
Минтруд РФ не поддерживает предложения ЦБ по реформе накопительной части пенсииЭкономика и бизнес 2 сентября, 4:18
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в ТурцииПолитика 2 сентября, 4:14
Лавров отметил, что у них с Керри никогда не было проблем со взаимопониманиемПолитика 2 сентября, 3:58
Донской: Россия вошла в число стран - лидеров по объемам добычи золотаЭкономика и бизнес 2 сентября, 3:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин, Иван Пильщиков/. Президент России Владимир Путин считает ключевой проблему мирного договора с Японией. Об этом президент Путин заявил агентству Bloomberg в интервью.
"Проблема мирного договора с Японией является ключевой", - цитирует агентство президента РФ.
Путин настроен на поиск решения по теме Курильских островов. "Мы не говорим о каком-то обмене или какой-то продаже, мы говорим о поиске решения, при котором ни одна из сторон не почувствовала бы себя побежденной или проигравшей", - приводит Bloomberg слова президента России.
1 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече во Владивостоке поговорят о Курилах.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли подниматься тема Курильских островов, Песков заметил, что данная тема возникнет "наверняка". "Ведь в Москве уже были контакты по линии министерства иностранных дел (по данной проблеме)", - пояснил представитель Кремля. "Обмен мнениями состоится", - прогнозировал Песков.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, поднимет территориальный вопрос.
Россия и Япония много десятилетий пытаются выработать мирный договор, основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор так до сих пор и не заключен.