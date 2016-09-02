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МИД РФ: в Москве сожалеют, что делегация из Северной Кореи не смогла приехать на ВЭФ

Политика
2 сентября, 5:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Надеемся, что в следующем году северокорейской делегации удастся посетить форум, мы всегда рады диалогу", - сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российская сторона сожалеет, что министр внешнеэкономических связей Северной Кореи Ли Рен Нам не приедет на Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Да, нам сообщили, что он не смог приехать по техническим причинам, - сказал дипломат. - Это вызывает сожаление. Надеемся, что в следующем году северокорейской делегации удастся посетить форум, мы всегда рады диалогу".

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