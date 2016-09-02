Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пересмотр итогов Второй мировой войны означает "вскрытие ящика Пандоры", заявил президент России Владимир Путин в интервью международному информационному холдингу Bloomberg.

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"Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, - пожалуйста, флаг в руки, начинайте", - сказал он.

Говоря о разногласиях с Японией из-за Курильских островов, Путин отметил, что "японский вопрос возник как результат Второй мировой войны и закреплен в международных документах, связанных с результатами Второй мировой войны".

Отвечая на реплику интервьюера о том, что в 2004 году Россия передала Китаю остров Тарабаров, президент подчеркнул, что эта территория отошла КНР в результате переговоров, которые длились "в течение 40 лет", и этот вопрос не связан с итогами Второй мировой войны.

"Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно - это очень важно - на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем. И если мы добьемся такого же высокого уровня доверия с Японией, то и здесь мы можем найти какие-то компромиссы", - сказал глава государства.