Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция

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Видеотрансляция ВГТРК
Жеребьевка по распределению между партиями бесплатного теле- и радиоэфира состоялась в ЦИК 16 августа. Партии получили равное время для размещения своих агитационных роликов и выступления кандидатов в эфире "России 1", "России 24", Первого канала, "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Половина эфира выделяется под агитационные ролики, половина - для дебатов.
По итогам регистрации федеральных списков в бюллетене на выборах в Госдуму будет 14 партий. Это (в порядке нумерации в бюллетене) "Родина", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за справедливость, "Единая Россия", "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, ПАРНАС, Партия роста, "Гражданская сила", "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России" и "Справедливая Россия".
Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний.