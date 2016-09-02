Правительство РФ обсуждает вопрос реформирования надзорных ведомств

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает вопрос о реформировании системы надзорных ведомств и объединении некоторых из них, в частности, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Об этом заявила в интервью ТАСС вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
"Да, она (тема объединения надзорных ведомств - прим. ТАСС) периодически обсуждается. Дискуссии ведутся по функциям, полномочиям надзорных ведомств, по повышению статуса некоторых из них", - сказала Голодец.