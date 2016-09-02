Путин: Россия готова работать с любым президентом США

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия готова работать с любым президентом США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg. Вместе с тем он подверг критике кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон за использование шоковой тактики предвыборной кампании.

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