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Путин: Россия готова работать с любым президентом США

Политика
2 сентября, 11:26 UTC+3
Российский президент подверг критике кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон за использование шоковой тактики предвыборной кампании
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия готова работать с любым президентом США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg. Вместе с тем он подверг критике кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон за использование шоковой тактики предвыборной кампании.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари Путин, Владимир Владимирович
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