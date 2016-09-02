"Яблоко" сняло с выборов в Госдуму новосибирского кандидата, замеченного в плагиате

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Партия "Яблоко" сняла с выборов в Госдуму кандидата по Искитимскому одномандатному округу Новосибирской области Александра Трушакина. Ранее портал "Диссернет" уличил его в многочисленных заимствованиях при написании диссертации.

"Он официально снят. Это решение не регионального отделения, а федерального исполкома Российской объединенной демократической партии "Яблоко", - сообщила в пятницу ТАСС руководитель новосибирского регионального отделения "Яблока" Александра Налобина. Она подтвердила, что решение было связано с диссертацией Трушакина.

В докладе "Диссернета", обнародованном на сайте сообщества 31 августа, сообщается о трех кандидатах, выдвинутых "Яблоком", чьи работы вызывали у экспертов сообщества сомнения. Как сообщается на сайте "Яблока", один из них, Юрий Куприянов (140-й Москаленский округ), был снят с выборов еще во время написания доклада, а выдвижение Александра Трушакина было отозвано в день публикации. Третий кандидат, Владимир Михайлов (107-й Костромской округ), написал заявление с просьбой лишить его ученой степени.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. 17 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов, с этого дня в России официально началась избирательная кампания.