Си Цзиньпин: Китай будет развивать сотрудничество с ЕврАзЭС

ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Китай будет повышать уровень благоприятствования сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). Об этом заявил в пятницу в Ханчжоу (пров. Чжэцзян, Восточный Китай) председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Китайская сторона намерена укреплять контакты с Казахстаном, повышать уровень благоприятствования (взаимодействию) со странами ЕврАзЭС в сферах торговли, инвестиций и услуг", - приводятся его слова на сайте МИД КНР. Си Цзиньпин также указал на необходимость углубления сотрудничества с Казахстаном в области энергоресурсов.

Назарбаев также отметил, что его страна готова развивать взаимодействие с Китаем в торговле, сельском хозяйстве, энергетике, нефтепереработке, сферах охраны окружающей среды и безопасности.

Как сообщил МИД КНР, Нурсултан Назарбаев совершает рабочий визит в КНР 1-5 сентября нынешнего года.