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Си Цзиньпин: Китай будет развивать сотрудничество с ЕврАзЭС

Политика
2 сентября, 12:10 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
Председатель КНР в ходе встречи с президентом Казахстана также отметил, что необходимо повышать уровень взаимодействия в сферах торговли, инвестиций и услуг
Материал из 1 страницы
Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин

Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин

© EPA/IWASAKI MINORU / POOL

ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Китай будет повышать уровень благоприятствования сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). Об этом заявил в пятницу в Ханчжоу (пров. Чжэцзян, Восточный Китай) председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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"Китайская сторона намерена укреплять контакты с Казахстаном, повышать уровень благоприятствования (взаимодействию) со странами ЕврАзЭС в сферах торговли, инвестиций и услуг", - приводятся его слова на сайте МИД КНР. Си Цзиньпин также указал на необходимость углубления сотрудничества с Казахстаном в области энергоресурсов.

Назарбаев также отметил, что его страна готова развивать взаимодействие с Китаем в торговле, сельском хозяйстве, энергетике, нефтепереработке, сферах охраны окружающей среды и безопасности.

Как сообщил МИД КНР, Нурсултан Назарбаев совершает рабочий визит в КНР 1-5 сентября нынешнего года.

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Персоны
Си Цзиньпин Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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Китай Казахстан
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