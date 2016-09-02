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В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова

Политика
2 сентября, 12:19 UTC+3
"Не считаю возможным ориентироваться на сообщения источников. В данном случае первоисточником может являться официальная информация, которая поступает из Ташкента", - сказал Дмитрий Песков
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Ислам Каримов

Ислам Каримов

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Официальной информации о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова в Кремль не поступало. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не поступает новостей. Не считаю возможным ориентироваться на сообщения источников. В данном случае первоисточником может являться официальная информация, которая поступает из Ташкента", - сказал Песков.

Ряд западных СМИ сообщил со ссылкой на источники о кончине Каримова. В свою очередь на сайте Кабинета министров Узбекистана было размещено сообщение о том, что президент находится в критическом состоянии после перенесенного инсульта.

Из биографии президента Узбекистана

Исламу Каримову 78 лет, он родился 30 января 1938 года в Самарканде. Фактически руководит Узбекистаном с 1989 года, когда занял пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР, в марте 1990 года был избран первым президентом союзной республики. В 1991 году победил на первых всенародных президентских выборах, став главой государства на пять лет. Сохранил свой пост после всенародных референдумов в 1995 и 2002 годах, на прямых выборах в 2000, 2007 и 2015 годах.

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