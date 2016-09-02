В Кремле не ожидают сдвига в территориальном вопросе с Японией на переговорах Путина и Абэ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. В Кремле не ожидают, что сегодня на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ может быть достигнут сдвиг по территориальному вопросу.

"Вряд ли стоит ожидать, что территориальный вопрос может сдвинуться в результате сегодняшней встречи", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, для решения этой сложной проблемы "нужна продолжительная и детальная экспертная работа" и достижение компромисса. В связи с этим пресс-секретарь напомнил, что Путин ранее выразил надежду на нахождение такого компромисса.

Песков отметил, что состоялось уже несколько раундов переговоров на уровне министров иностранных дел и такая работа будет продолжена.

"Но приезд премьер-министра Абэ на экономический форум (во Владивосток) свидетельствует, безусловно, о заинтересованности наших японских коллег в развитии торгово- экономического сотрудничества, в присутствии в данном регионе - Дальний Восток России, об определенной вере в экономический потенциал данного региона", - сказал представитель Кремля. Он также назвал важным тот факт, что сейчас Москва и Токио находятся "на пути конкретизации" и начала наполнения плана экономического сотрудничества из восьми пунктов, который Абэ передал Путину во время переговоров в Сочи в мае текущего года.

"Считаем, что в любом случае сегодняшние переговоры станут очень важной вехой в плане подготовки уже полноформатного визита президента Путина в Японию", - заключил Песков.