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Спикер Заксобрания Севастополя будет избран 6 сентября

Политика
2 сентября, 14:01 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Ранее врио губернатора Дмитрий Овсянников сообщил ТАСС о том, что он предложил депутатам на их усмотрение утвердить председателя Заксобрания
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Депутаты Заксобрания Севастополя утвердят спикера 6 сентября, фамилии кандидатов на этот пост пока не раскрываются. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщили в Управлении информационной политики парламента города.

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"Вопрос утверждения кандидатуры спикера Заксобрания внесен в повестку дня заседания городского парламента, которое состоится 6 сентября, но какие кандидатуры вносятся на рассмотрение, мы не можем сообщить", - сказали в управлении, отметив, что проект постановления об избрании председателя парламента Севастополя до заседания опубликован не будет.

Ранее врио губернатора Дмитрий Овсянников сообщил ТАСС о том, что он предложил депутатам на их усмотрение утвердить председателя Заксобрания. По мнению Овсянникова, это может быть либо Алексей Чалый, ранее занимавший этот пост, либо Екатерина Алтабаева, которая сейчас исполняет обязанности спикера.

Чалый подал в отставку с поста председателя Заксобрания 29 декабря 2015 года, мотивируя ее невыполнением правительством Севастополя программы развития города и невозможностью реализации этой программы при действующем руководстве города, 22 марта депутаты приняли отставку Чалого.

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