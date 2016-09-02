Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Россия и Япония обсудили расширение сотрудничества в восьми областях экономики

Политика
2 сентября, 14:56 UTC+3
По словам главы МИД РФ, Россия и Япония объявят о начале реализации ряда совместных проектов в рамках будущего визита президента РФ в эту страну
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере экономики, в том числе план из djcmvb пунктов.

Смотрите также
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 2014 год
Встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Досье

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи президента Путина и Абэ на полях Восточного экономического форума.

"По экономике состоялся разговор вокруг тех идей, которые были высказаны во время визита премьера Абэ в Сочи 6 мая, - сказал министр. - Он тогда предложил разработать план из 8 пунктов, который охватывает различные сферы - энергетику, медицину, высокие технологии. Сегодня японские коллеги представили детализированные идеи. С нашей стороны была высказана поддержка такому настрою". 

Визит Путина в Японию

По словам Лаврова, Россия и Япония объявят о начале реализации ряда совместных проектов в рамках будущего визита президента РФ в эту страну.

"Целый ряд очень перспективных проектов находится в высокой степени проработки и готовы к реализации. Условились сделать все необходимое, чтобы объявить о некоторых таких проектах в ходе предстоящего визита президента России в Японию, который, как наши руководители согласовали, будет планироваться до конца этого года",- сказал Лавров.

Как сообщил министр, в ходе нынешней встречи лидеров "по экономике состоялся разговор вокруг тех идей, которые были высказаны во время визита премьера Абэ в Сочи 6 мая". "Он тогда предложил разработать план из 8 пунктов, который охватывает различные сферы - энергетику, медицину, градостроительство, высокие технологии, многое другое, - напомнил Лавров. - Сегодня японские коллеги представили детализированные идеи как по этим восьми областям можно было бы более эффективно, более сконцентрированно взаимодействовать. С нашей стороны была высказана поддержка такому настрою".

"Кстати, между сочинской встречей и сегодняшним саммитом состоялись многочисленные встречи экспертов, по линии министерств экономического развития, министерств промышленности и торговли, по линии других ведомств, на уровне правительственных экспертов, - уточнил Лавров. - Можно сказать, что целый ряд очень перспективных крупных проектов находится в высокой степени проработки и готов к реализации".

Япония готова к совместной хозяйственной деятельности на Курилах

По словам Лаврова, Россия отмечает готовность Японии к совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

"Мы давно предлагаем нашим японским коллегам заняться этой проблематикой, какое-то время назад в кабинете министров отношение к этому было настороженное. Сейчас мы ощущаем готовность японских партнеров обсуждать вопросы, связанные с совместной хозяйственной деятельностью на островах, и не только связанные с совместной хозяйственной деятельностью, но и вопросы, касающиеся обменов между людьми", - сказал министр.

Он подчеркнул, что эта тема будет обсуждаться на двусторонних консультациях.
"Это, конечно, будет обсуждаться в качестве очень важных аспектов проблемы мирного договора", - отметил он.

Сирийский кризис

Лавров также отметил, что Путин и Абэ обсудили сирийский кризис и борьбу с терроризмом.

По словам министра, внешнеполитические аспекты взаимодействия двух стран "получили очень плотное внимание". "Отмечалось, что несмотря на непростой период в отношениях, контакты по линии МИД и Советов безопасности интенсифицировались", - сказал Лавров.

"Тесно сотрудничаем с Японией в ООН. Сейчас наши японские соседи являются непостоянными членами СБ ООН, поэтому у нас появились дополнительные сферы приложения обоюдных усилий", - обратил внимание министр.

"Рассмотрели те вопросы, которые стоят на повестке дня ООН, СБ ООН, включая сирийский кризис, - подчеркнул он. - Япония при нашей поддержке стала участницей Международной группы поддержки Сирии и в этом качестве активно включилась в разработку тех решений, которые впоследствии были одобрены СБ ООН и составляют основу всех действий мирового сообщества по преодолению конфликта, который продолжается в Сирии и вокруг нее".

По его словам, также были обсуждены вопросы, связанные с борьбой против терроризма, наркотрафика, оргпреступности. Он заметил, что "помимо участия в выработке решений СБ ООН по этим вопросам, есть целый ряд проектов с японскими соседями".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Персоны
Абэ, Синдзо Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
7
Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту
Темы дня
Реклама