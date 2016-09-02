Лавров: Россия и Япония обсудили расширение сотрудничества в восьми областях экономики

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере экономики, в том числе план из djcmvb пунктов.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи президента Путина и Абэ на полях Восточного экономического форума.

"По экономике состоялся разговор вокруг тех идей, которые были высказаны во время визита премьера Абэ в Сочи 6 мая, - сказал министр. - Он тогда предложил разработать план из 8 пунктов, который охватывает различные сферы - энергетику, медицину, высокие технологии. Сегодня японские коллеги представили детализированные идеи. С нашей стороны была высказана поддержка такому настрою".

Визит Путина в Японию

По словам Лаврова, Россия и Япония объявят о начале реализации ряда совместных проектов в рамках будущего визита президента РФ в эту страну.

"Целый ряд очень перспективных проектов находится в высокой степени проработки и готовы к реализации. Условились сделать все необходимое, чтобы объявить о некоторых таких проектах в ходе предстоящего визита президента России в Японию, который, как наши руководители согласовали, будет планироваться до конца этого года",- сказал Лавров.

Как сообщил министр, в ходе нынешней встречи лидеров "по экономике состоялся разговор вокруг тех идей, которые были высказаны во время визита премьера Абэ в Сочи 6 мая". "Он тогда предложил разработать план из 8 пунктов, который охватывает различные сферы - энергетику, медицину, градостроительство, высокие технологии, многое другое, - напомнил Лавров. - Сегодня японские коллеги представили детализированные идеи как по этим восьми областям можно было бы более эффективно, более сконцентрированно взаимодействовать. С нашей стороны была высказана поддержка такому настрою".

"Кстати, между сочинской встречей и сегодняшним саммитом состоялись многочисленные встречи экспертов, по линии министерств экономического развития, министерств промышленности и торговли, по линии других ведомств, на уровне правительственных экспертов, - уточнил Лавров. - Можно сказать, что целый ряд очень перспективных крупных проектов находится в высокой степени проработки и готов к реализации".

Япония готова к совместной хозяйственной деятельности на Курилах

По словам Лаврова, Россия отмечает готовность Японии к совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

"Мы давно предлагаем нашим японским коллегам заняться этой проблематикой, какое-то время назад в кабинете министров отношение к этому было настороженное. Сейчас мы ощущаем готовность японских партнеров обсуждать вопросы, связанные с совместной хозяйственной деятельностью на островах, и не только связанные с совместной хозяйственной деятельностью, но и вопросы, касающиеся обменов между людьми", - сказал министр.

Он подчеркнул, что эта тема будет обсуждаться на двусторонних консультациях.

"Это, конечно, будет обсуждаться в качестве очень важных аспектов проблемы мирного договора", - отметил он.

Сирийский кризис

Лавров также отметил, что Путин и Абэ обсудили сирийский кризис и борьбу с терроризмом.

По словам министра, внешнеполитические аспекты взаимодействия двух стран "получили очень плотное внимание". "Отмечалось, что несмотря на непростой период в отношениях, контакты по линии МИД и Советов безопасности интенсифицировались", - сказал Лавров.

"Тесно сотрудничаем с Японией в ООН. Сейчас наши японские соседи являются непостоянными членами СБ ООН, поэтому у нас появились дополнительные сферы приложения обоюдных усилий", - обратил внимание министр.

"Рассмотрели те вопросы, которые стоят на повестке дня ООН, СБ ООН, включая сирийский кризис, - подчеркнул он. - Япония при нашей поддержке стала участницей Международной группы поддержки Сирии и в этом качестве активно включилась в разработку тех решений, которые впоследствии были одобрены СБ ООН и составляют основу всех действий мирового сообщества по преодолению конфликта, который продолжается в Сирии и вокруг нее".

По его словам, также были обсуждены вопросы, связанные с борьбой против терроризма, наркотрафика, оргпреступности. Он заметил, что "помимо участия в выработке решений СБ ООН по этим вопросам, есть целый ряд проектов с японскими соседями".