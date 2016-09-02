Лавров: усилиями РФ и Японии в Кабуле может быть открыт кинологический центр

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония обсуждают возможность открытия совместными усилиями кинологического центра в Кабуле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам российско-японской встречи на высшем уровне на полях Восточного экономического форума.

Глава российского дипведомства напомнил о том, что у России есть "ряд конкретных проектов с японскими соседями". "В частности, - отметил он, - по линии управления ООН по наркотикам и преступности мы реализуем совместный проект при японском софинансировании, который нацелен на повышение квалификации и подготовку наркополицейских из Афганистана и стран Центральной Азии на учебной базе МВД РФ в Домодедове".

"Сейчас обсуждаются возможности дополнительных шагов по укреплению способности афганских властей противодействовать наркотрафику, включая возможное создание кинологического центра в Кабуле совместными усилиям России и Японии, - продолжил Лавров. - Плюс по линии Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) у нас идут контакты с японскими коллегами об их подключении к проектам, которые РФ готовит для стран Центральной Азии, включая проекты, которые нацелены на развитие возможностей государств в экономической и инфраструктурной сферах".