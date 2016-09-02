Рябков: новые санкции США говорят о полном крахе политики Вашингтона в отношении РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новые санкции США свидетельствуют о полном крахе политики Вашингтона на российском направлении. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В очередной раз мы оказываемся в ситуации, когда администрация США проявляет полное и законченное игнорирование некоторых очевидных для многих в мире обстоятельств, а именно что никто и никогда не может и не будет поддаваться попыткам США оказать на другие страны санкционное давление, - сказал высокопоставленный дипломат. - Мы говорили раньше и говорим вновь, что этот американский курс от начала и до конца провальный. Он свидетельствует о бессилии американской политической и дипломатической мысли и о полном крахе политики Вашингтона на российском направлении".

Он также заявил, что санкции не изменят ситуацию вокруг Крыма, а лишь укрепят решимость Москвы добиваться от Киева выполнения обязательств по Донбассу.

"Состав тех физических и юридических лиц, которые включены в новые санкционные списки - я подчеркиваю, это именно новые списки, как бы ни пыталась администрация США утверждать, что речь идет о коррекции и расширении существующих списков, это все пустые разговоры и сути дела они не меняют, это речь о новых списках, - их состав настолько красноречив, что говорит сам за себя, - сказал высокопоставленный дипломат. - Даже московский бассейн "Чайка" оказался среди фигурантов нового санкционного списка".

"И все это было бы уже смешно, если бы не было так грустно, до такой степени грустно от понимания абсолютной неадекватности тех, кто вырабатывал подобные решения и предлагал их своему политическому руководству. Конечно, никоим образом ситуацию вокруг Крыма, вокруг строительства переправы через Керченский пролив эти решения не изменят", - указал Рябков.

"Эти санкции могут только укрепить нашу решимость обеспечить надежную связь Крыма с Краснодарским краем, - подчеркнул замминистра. - Они только добавят в наш подход решимости и твердости".

Высокопоставленный дипломат пояснил, что речь идет о поддержке Москвой линии на безусловное обеспечение прав тех, кто живет в Донбассе, на обеспечение особого статуса этих территорий, последовательной и требовательной линии в отношении Киева "с целью добиться полного выполнения минских соглашений". "Администрации США пожелаем уйти в прошлое вместе со своими этими санкциями", - добавил Рябков.