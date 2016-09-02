Мешков: курс на конфронтацию с РФ задает Европе агрессивное меньшинство

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БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Многие страны Евросоюза конструктивно настроены по отношению к России, однако на их политику активно влияет агрессивное меньшинство, проводящее курс на конфронтацию. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков, комментируя высказывания генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера о наличии "серьезного разделения" в ОБСЕ между Востоком и Западом.
"Дело не в ОБСЕ, мы живем не в безвоздушном пространстве, - сказал он. - К сожалению, в Европе за последние годы - и началось это задолго до украинского кризиса - появились политические силы в целом ряде стран, в том числе соседних с нами, которые выстраивают свою линию на коньке конфронтации".
Как отметил дипломат, это проявляется и в ОБСЕ, и в отношениях между Россией и НАТО, и в отношениях России с Евросоюзом. "К сожалению, это агрессивное меньшинство достаточно успешно воздействует на общие подходы наших западных партнеров к отношениям с Россией", - констатировал он.
При этом Мешков отметил, что число стран, не согласных с такой политикой, в том числе в ОБСЕ, растет. "Все понимают, что без России ни европейских, ни мировых проблем не решить. Это показывают и украинский, и сирийский кризисы, - продолжил он. - Все понимают, что санкции, которые вводятся против нашей страны, носят контрпродуктивный и политизированный характер, причем те, кто эти санкции особенно активно продвигает, фактически ничего с экономической точки зрения не теряет".
"Но так уж сложилось за последние десятилетия, что по многим проблемам, которые не ими были созданы, вынуждены расплачиваться целые группы стран ЕС, которые, в общем-то, настроены весьма конструктивно", - подытожил дипломат.