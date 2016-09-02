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СМИ: Абэ подарил Путину самурайский шлем, а в ответ получил катану

Политика
2 сентября, 19:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Министр экономики Японии, присутствовавший на встрече, заметил, что "премьер-министру не стоит применять катану на работе"
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин во время состоявшейся на полях Восточного экономического форума во Владивостоке встречи обменялись подарками.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

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По его сведениям, глава японского правительства преподнес самурайский шлем, а российский лидер подарил ему длинный японский меч (катану) - один из 12, использовавшихся во время церемонии интронизации императора Хирохито в 1928 году.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также присутствовал на встрече, заметил, что "премьер-министру Абэ не стоит применять катану на работе".

На встрече Путин и Абэ договорились поддерживать предпринимателей России и Японии в их стремлении сотрудничать друг с другом. Руководители двух стран также приняли решение о том, что в конце года Путин посетит Японию и проведет переговоры с Абэ на его малой родине - в префектуре Ямагути.

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Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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