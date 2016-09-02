СМИ: Абэ подарил Путину самурайский шлем, а в ответ получил катану

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин во время состоявшейся на полях Восточного экономического форума во Владивостоке встречи обменялись подарками.
Об этом сообщило агентство Kyodo.
По его сведениям, глава японского правительства преподнес самурайский шлем, а российский лидер подарил ему длинный японский меч (катану) - один из 12, использовавшихся во время церемонии интронизации императора Хирохито в 1928 году.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также присутствовал на встрече, заметил, что "премьер-министру Абэ не стоит применять катану на работе".
На встрече Путин и Абэ договорились поддерживать предпринимателей России и Японии в их стремлении сотрудничать друг с другом. Руководители двух стран также приняли решение о том, что в конце года Путин посетит Японию и проведет переговоры с Абэ на его малой родине - в префектуре Ямагути.