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Медведев возглавит делегацию на похоронах Каримова

Политика
2 сентября, 20:28 дата обновления: 2 сентября, 20:34 UTC+3
Премьер-министр России выразил соболезнования премьер-министру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с кончиной Ислама Каримова
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьер-министру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с кончиной Ислама Каримова. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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В телеграмме, в частности, говорится: "Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, с именем которого неразрывно связана история независимого Узбекистана. Под его руководством достигнуты значимые успехи в государственном строительстве и социально-экономическом развитии".

Медведев отметил большой личный вклад Каримова в развитие традиционно дружественных, партнерских и союзнических отношений, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Узбекистан.

"Прошу Вас, уважаемый Шавкат Миромонович, передать слова сочувствия и поддержки родным и близким И. А. Каримова. Разделяем скорбь граждан братского Узбекистана в связи с этой невосполнимой утратой", - отмечается в телеграмме.

Делегация РФ на похоронах

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Дмитрий Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина возглавит официальную делегацию на похоронах президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщила журналистам пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

Медведев примет участие в траурных мероприятиях, в делегацию также входит вице-премьер - руководитель аппарата правительства Сергей Приходько", - отметила она.

Похороны президента Узбекистана Ислама Каримова, который скончался сегодня в возрасте 78 лет, пройдут 3 сентября в Самарканде. Об этом говорится в сообщении кабмина и парламента страны, которое было зачитано в эфире национального телевидения.

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