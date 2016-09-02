"Опасный этап неопределенности": реакция российских политиков на смерть Ислама Каримова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Смена лидера в Узбекистане не повлияет на традиционно дружественные отношения России с этой страной. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя официальное сообщение кабмина и парламента страны о кончине президента Узбекистана Ислама Каримова, которое было зачитано в эфире национального телевидения.

"Я не думаю, что это сильно повлияет на наши отношения, поскольку Узбекистан - традиционный друг нашей страны. Каримов всегда проводил эту политику, и все руководство, которое может прийти ему на смену, выросло при нем и также будет поддерживать (этот курс)", - отметил сенатор, подчеркнув, что Россия - "важнейший союзник Узбекистана", и для нее 30-миллионный Узбекистан также является важным партнером.

Говоря о возможных сценариях развития событий в этой среднеазиатской стране после смерти президента, Джабаров предположил, что "могут поднять голову так называемые исламисты, с которыми режим Каримова всегда боролся очень жестко - и правильно делал". Однако парламентарий уверен, что "в большинстве своем Узбекистан спокойно переживет смену лидера". "Я никаких сюрпризов не ожидаю", - заключил он.

Важно сохранить стабильность

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков допускает, что после смерти Ислама Каримова Узбекистан вступит в опасный этап неопределенности.

В этом случае для России важно, чтобы такой период оказался максимально коротким, поскольку иначе разрастается угроза распространения радикальных исламских течений на территории данного государства, подчеркнул он.

"Кончина Ислама Каримова может открыть весьма опасный этап непредсказуемости, неопределенности в развитии Узбекистана", - сказал Пушков ТАСС. "Конечно, для России, для других государств этого региона чрезвычайно важно, чтобы этот период неопределенности был как можно более коротким", - отметил он. Особенно это важно с учетом того, что происходит сейчас в мусульманском мире, тенденций к распространению "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая группировка) за пределы Сирии, Ирака и Ливии, с учетом того, что происходит в Афганистане, продолжил политик.

"От того, как быстро закончится период неопределенности, будет зависеть, будут ли попытки распространить деятельность различных радикальных исламистских организаций на территории этой страны (Узбекистана)", - предупредил Пушков. "Россия в этом не заинтересована, в этом не заинтересованы все государства ОДКБ, все соседи Узбекистана", - подтвердил он, добавив, что в этом не заинтересованы и ведущие западные державы, а также Китай.

"Судя по тому, что происходило в те дни, когда была не ясна ситуация со здоровьем Ислама Каримова, определенная степень контроля у власти над страной существует, во всяком случае, мы не слышали о каких-либо выступлениях, о каком- либо драматическом развитии ситуации", - констатировал глава комитета Госдумы. По его мнению, "сейчас все будет зависеть от того, насколько правящие круги этой страны сумеют справиться с выработкой механизма передачи власти и насколько будет стабильна следующая власть в Ташкенте". В ближайшие дни и недели к событиям в Узбекистане будет приковано очень большое внимание, прогнозирует депутат.

В этом контексте Пушков напомнил, что Узбекистан является ключевым государством Средней Азии "и с политической, и с транспортной, и с военно-политической точки зрения". Не случайно США приложили большие усилия для того, чтобы наладить особые отношения с Узбекистаном при Каримове, указал он. "Вместе с тем Узбекистан - государство, где действует исламистское подполье, куда в свое время засылались группы боевиков и террористов из Афганистана для дестабилизации обстановки там, где есть определенный "горючий материал" для радикальных исламистских движений", - заметил парламентарий.

"Когда власть в достаточно твердых руках держал Ислам Каримов, Узбекистан не выходил из состояния внутриполитической стабильности, за исключением известных событий в Андижане 2005 года, когда протестные выступления были достаточно жестко подавлены властью", - заявил председатель думского комитета. "Также Узбекистан, несмотря на его достаточно крутые виражи в области внешней политики, отношений с соседями, в частности прекращение участия в ОДКБ, придерживался линии поддержания связей со всеми основными игроками, о чем, в частности, говорит последний визит Ислама Каримова в Москву", - обратил внимание он.

ШОС поможет Узбекистану преодолеть трудности

Партнеры Узбекистана по ШОС и другим интеграционным проектам помогут этой стране преодолеть трудности переходного периода после кончины президента, свое стабилизирующее воздействие может оказать и Россия.

Об этом заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в связи с официальным сообщением пресс-службы правительства страны о смерти узбекского лидера.

Сенатор отметил, что есть немало желающих воспользоваться ситуацией в случае сползания Узбекистана в хаос и анархию. "Прежде всего, это, разумеется, радикальные исламисты. Известное "Исламское движение Узбекистана" сейчас выдавлено в Пакистан и Афганистан, но, конечно же, с радостью вернется при первых признаках хаоса", - полагает он. Кроме того, считает Косачев, "интерес Вашингтона к стране может сегодня резко возрасти как в связи с необходимостью перевалочной базы в Афганистан, так и в принципе в связи с острой нуждой в надежных союзниках в регионе, на который США сегодня обращают особое внимание".

"Общеизвестно, что Америка умеет извлекать гораздо больше пользы из хаоса, чем из стабильности в таких регионах. Другое дело, что стабильность крайне нужна всем соседям Узбекистана и основным региональным игрокам: России, Китаю, Ирану", - констатировал парламентарий. Он уверен, что партнеры Узбекистана по ШОС и "другим кооперационным и интеграционным проектам" помогут "новому руководству Узбекистана справиться с переходными трудностями и удержать страну от скатывания в анархию и внутренние конфликты". "Поэтому пока бы я склонялся к умеренно-оптимистическому сценарию", - добавил он.

Косачев подчеркнул, что свою стабилизирующее воздействие на ситуацию в Узбекистане может оказать и Россия. "Мы не делали и не делаем ставку ни на кого и ни на что, кроме мира и благополучия, и можем работать с любым легитимным преемником", - заявил он. Глава международного комитета Совфеда также выразил искренние соболезнования близким Каримова и всему народу Узбекистана.