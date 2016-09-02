Эксперт: узбекская элита хочет и может сохранить существующую политическую систему

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Узбекская элита хочет сохранить существующую политическую систему и, скорее всего, сможет безболезненно договориться по кандидатуре преемника Ислама Каримова. Вероятно, им станет премьер-министр Шавкат Мирзияев. Такое мнение высказал ТАСС руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Все будет зависеть, по большому счету, от договороспособности узбекской элиты, а она, как мне кажется, вполне настроена на то, чтобы сохранить политическую систему, которая сложилась и существовала при Каримове, - сказал он. - Никто не хочет перемен, и именно боязнь возможной дестабилизации, скорее всего, подвигнет ведущие политические и финансово-промышленные группы к конструктивному диалогу, а не к межэлитной войне, которая война может уничтожить Узбекистан в том виде, в каком мы его сейчас знаем".

По мнению Грозина, внешнее влияние не будет играть существенной роли при определении кандидатуры преемника Каримова и будущего страны. "Узбекская элита защищена от возможного давления извне, рычагов влияния внешних сил на ситуацию в Узбекистане достаточно мало, - продолжил он. - Кто будет возглавлять страну, будет решаться, в первую очередь политическим, экономическим военным руководством Узбекистана".

Преемник

Наиболее же вероятным преемником эксперт считает премьер-министра Шавката Мирзиёева.

"Чаще всего последние пять лет называют "большую тройку" - это премьер-министр Шавкат Мирзиёев, его первый заместитель, вице-премьер Руслан Азимов, и бессменный глава Службы национальной безопасности Рустам Иноятов, - сказал он, отвечая на вопрос о наиболее вероятном преемнике. - Последний, я думаю, не будет претендовать на первое место, но от его позиции зависит в конечном итоге, кто станет следующим президентом Узбекистана".

"Я все-таки поставил бы на действующего премьер- министра. У него больше всего рычагов - административных, политических, экономических", - добавил Грозин.

Обстановка в Центральной Азии

Что касается обстановки в регионе Центральной Азии, в том числе решения спорных вопросов между Узбекистаном и его соседями, прежде всего, Киргизией, - то здесь перемен ждать не стоит полагает эксперт.

"Не думаю, что что-то кардинально изменится с пришествием новой фигуры", - сказал Грозин. Впрочем, он не исключил, что "новый человек принесет какую-то новую струю".

Как сегодня стало известно из сообщения правительства и парламента Узбекистана, президент страны Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни.