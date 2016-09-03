Дворкович: решение Великобритании выйти из ЕС делает Европу немного слабее

ЛОНДОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Решение Великобритании выйти из Евросоюза делает Европу немного слабее и создает неопределенность. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью радиовещательной корпорации "Би-би-си" в эфире программы Newsnight.

"Для России очень важно, чтобы Европа была сильной. Нам нужны сильные партнеры, чтобы идти вперед", - сказал он, отметив, что решение Великобритании выйти из ЕС "сделало Европу немного слабее", при этом сам "процесс (Brexit) создает неопределенность".

Вице-премьеру РФ также задали вопрос, готова ли Россия к перезагрузке отношений с Великобританией в связи с появившимися предположениями, что Лондон может попытаться нарастить объем торговли с Москвой после того, как правительство Соединенного Королевства возглавила Тереза Мэй. "Давайте посмотрим, как это получится. Мы открыты, мы готовы в любой момент", - ответил Дворкович.

На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. После этого Тереза Мэй, ставшая новым премьер-министром, пообещала исполнить волю народа и вывести страну из состава Евросоюза.