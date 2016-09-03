Путин может встретиться с Обамой на полях саммита G20

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. В Кремле вновь подтвердили, что президент РФ Владимир Путин может встретиться с президентом США Бараком Обамой на полях саммита "Группы двадцати" в Китае.
"Теоретически (контакт) может состояться в ходе саммита "двадцатки". Она (встреча) не согласована, но она вполне может состояться, если лидеры об этом договорятся в рабочем порядке", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама на встрече в Китае во время саммита "двадцатки" обсудят урегулирование в Сирии. "Как таковой отдельной полноформатной встречи (Путина и Обамы) по состоянию на настоящий момент не запланировано, вместе с тем мы с большой долей вероятности можем предположить, что на полях саммита Путин и Обама будут иметь возможность переговорить", - сказал представитель Кремля.
По его словам, "безусловно, можно предположить, что так или иначе какой-то краткий или более детальный обмен мнениями по сирийским делам, конечно же, состоится".