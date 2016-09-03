Путин: проблему территориального спора РФ и Японии нужно решить с учетом нацинтересов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. РФ и Япония смотрят на территориальный спор между ними через призму своих национальных интересов, но эта проблема должна быть решена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы ведущего на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Синдзо (премьер-министр Японии Синдзо Абэ), с которым у нас очень добрые и доверительные отношения сложились, сказал, что у нас свое видение, у японской стороны свое видение и каждый из нас смотрит через призму своих национальных интересов на эту проблему", - отметил Путин. "Но все мы едины в одном - проблему нужно решить", - подчеркнул российский лидер.

При этом на вопрос модератора форума, какими Путин видит отношения РФ и Японии через пять лет, если взглянуть на них через магический кристалл, президент РФ заключил: "Магические кристаллы - это наши национальные интересы".

"Нам прошлое не должно мешать идти вперед, - подчеркнул президент. - Конечно, мы должны думать и думаем над тем, как нам избавиться от проблем, которые не дают идти так быстро, как бы нам хотелось. Надеюсь, что мы эти проблемы решим".

Путин привел несколько примеров проектов, которые интересны или потенциально могут быть интересны Японии. В частности, он упомянул о производстве во Владивостоке японских автомобильных двигателей. "Компания бы не сделала себе этого в ущерб японская, - заметил Путин. - И мы заинтересованы в развитии нашей автомобильной промышленности". По словам главы государства, ученые из Японии и студенты также приезжают на Дальний Восток.