Путин сожалеет, что отношения РФ-США находятся в замороженном состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление, что отношения РФ-США находятся в замороженном состоянии.

"К сожалению, у нас отношения находятся в достаточно замороженном состоянии. Полагаю, не по нашей вине",- сказал Путин выступая на Восточном экономическом форуме.

Путин вспомнил период 1990-х годов, когда Россия начала строить демократическое общество и рыночную экономику. "Надо всем признать, что были заложены основы развития демократии и рыночной экономики. Я думаю, что при всех сложностях, проблемах и издержках, все-таки то поколение политиков эту задачу решило. И мы конечно рассчитывали, что такая открытость вызовет такую же ответную реакцию со стороны наших партнеров", - сказал Путин.

Однако, по его словам, ничего подобного не произошло. "Они посмотрели в этот свой самый кристалл своих национальных интересов и поняли это по-своему. А как они поняли? Вот Советский Союз развалился, теперь надо дожать и Россию", - сказал президент.

Он напомнил, что Запад поддерживал в частности сепаратистов на Северном Кавказе, рассчитывая, что это сделает российское руководство более податливым. "Безопасность должна быть глобальной, и только тогда она может быть надежной", - подчеркнул Путин.

Ожидание оттепели

Президент отметил, что оттепель в отношениях РФ-США не наступит, пока США не начнут учитывать и уважать интересы России.

"Можно выйти из договора по противоракетной обороне в одностороннем порядке и развивать эту систему под предлогом Иранской ядерной угрозы, а когда она прекратила свое существование - иранская ядерная угроза - сделать вид , что мы про все забыли и не обращая ни на что внимания развивать эту систему дальше. Если такая логика будет продолжаться, то тогда не думаю, что наступит какая-то оттепель. А если наши партнеры согласятся все-таки с другой логикой, с логикой учета взаимных интересов, уважительного отношения к интересам друг друга, то тогда изменится принципиально наши отношения",- сказал Путин.

Он отметил, что Россия не была инициатором охлаждения отношений с Западом. "Мы в любую секунду готовы в полномасштабном объеме развернуть наше сотрудничество. Но это зависит не только от нас, это зависит от того, как захотят строить отношения с Россией руководители будущей американской администрации", - сказал президент РФ.

Минские соглашения

Россия убеждена, что минские соглашения по урегулированию в Донбассе должны быть выполнены в полном объеме, этого должны добиваться все стороны и страны-гаранты договоренностей, заявил президент.

"На мой взгляд, и здесь я полностью согласен с участниками нормандского процесса, да и с позицией Соединенных Штатов, - нет никакой другой альтернативы, кроме исполнения минских соглашений", - сказал российский лидер. При этом он отметил, что Киев не принял необходимых законов, которые прописаны в Минске-2.

"Мы считаем, что нужно выполнять минские соглашения в полном объеме, без всяких рестрикций, без всяких ограничений и подмены понятий. Мы будем искренне к этому стремиться, мы одни сделать это не в состоянии, это должны делать вместе с нами и участники Нормандского формата, и США, потому что только они имеют реальное влияние на сегодняшние киевские власти", - подчеркнул президент РФ.

Вместе с тем Путин указал, что "без политической воли руководства Украины это тоже сделать невозможно". "В конечном итоге все зависит от них", - подчеркнул он.

В целом президент РФ напомнил, что "украинский кризис возник не по нашей вине - не мы поддержали государственный антиконституционный переворот на Украине и мы не провоцировали реакции части населения страны на эти действия". Российский лидер напомнил, что та ситуация привела к тому, что Крым захотел быть в составе РФ, а "Донецк и Луганск начали противиться режиму, который сразу после переворота хотел утвердить свою власть на этих территориях".

Крымский вопрос

Глава государства заявил, что вопрос с Крымом в составе РФ закрыт. Возврата к прежней системе не существует, отметил Путин.

"Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт, возврата к прежней системе не существует вообще никакого", - подчеркнул российский лидер под аплодисменты в зале.

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 12 февраля 2015 года участники переговоров контактной группы в Минске подписали ранее согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" документ, предусматривающий прекращение огня в Донбассе с 15 февраля. Переговоры "нормандской четверки" в составе президентов РФ, Украины и Франции, а также канцлера ФРГ продолжались в Минске в разных форматах (в узком составе и с участием членов делегаций) с вечера 11 февраля в общей сложности около 16 часов. Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Полный текст

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