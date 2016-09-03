ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призывает к возобновлению переговоров по ядерной проблеме КНДР, но предупреждает, что действовать нужно очень аккуратно.

"У России принципиальная позиция по этому вопросу: Мы категорически против распространения оружия массового уничтожения по планете, и призываем Северную Корею придерживаться принятых международным сообществом и на уровне ООН решений", - заявил глава российского государства, отвечая на вопросы участников Восточного экономического форума.

При этом Путин предупредил: "Действовать нужно очень аккуратно с тем, чтобы не провоцировать северокорейское руководство на какие-то действия по защите национальной безопасности". "Нужно вернуть ситуацию в переговорное русло", - убежден российский лидер.

Он заверил, что Москва будет "всячески убеждать в этом северокорейских партнеров. "У нас сохранились определенные каналы связи с Северной Кореей и мы, безусловно, будет их использовать для того, чтобы ситуация вышла из острого противостояния, в котором она сейчас находится", - пообещал президент РФ. На его взгляд, любые действия, которые провоцировали бы дальнейшее обострение, являются контрпродуктивными.

"Безусловно, мы категорически против любых расширений оружейной ядерной деятельности и распространения ядерного оружия, в этом смысле у нас общая позиция и с Соединенными Штатами, и с Китайской Народной Республикой, и с Японией, и с Республикой Корея", - подчеркнул российский лидер.

Кризис в межкорейских отношениях

Путин призвал сделать все, чтобы не допустить кризиса в межкорейских отношениях. Он отметил, что корейский народ в прошлом "пошел через тяжелейшие испытания".

"Еще не хватало, чтобы возник какой-то межкорейский кризис, закончившийся глобальной катастрофой. Мы должны сделать все, чтобы не допустить подобного развития событий", - заявил он.

Путин отметил, что в корейском регионе необходимо предпринимать усилия для развития сотрудничества, там где можно. "Госпожа президент (Южной Кореи Пак Кын Хе) говорила и о наших трехсторонних (РФ, КНДР и Южная Корея - прим. ТАСС) планах, они большие для этого региона - это развитие железнодорожной инфраструктуры, совместные проекты в области энергетике. Я считаю, что нужно сделать все, чтобы вернуться к этим совместным проектам", - заключил российский лидер.

Запрос на мирную жизнь

По словам Путина, необходимо "понять, что запрос людей, которые живут в этом регионе, на мирную жизнь и расширение горизонтов сотрудничества очень большой". На взгляд президента, этот запрос "достался из прошлого".

В качестве примера он привел отношения с Японией. "Мы несколько лет назад возобновили переговоры с Японией по мирному договору, инициатором возобновления этих переговоров был прежний премьер-министр Японии господин (Ёсиро) Мори", - напомнил Путин.

Он рассказал участникам форума, что отец экс-премьера Японии воевал в годы Второй мировой войны, оказался в советском плену, а после возвращения из плена стал мэром небольшого городка и возглавил общество японо-советской дружбы. "Перед смертью он завещал похоронить его в России, и мы вместе с премьер-министром Японии, господином Мори, когда он был премьер-министром, ездили на кладбище его отца в один из регионов Сибири Российской Федерации", - сказал Путин.

По его словам, "это говорит о том, что люди, которые прошли через тяжелейшие испытания войной, завещали нам дружбу, сотрудничество и открытость в отношении друг друга". "В этом они, которые так пострадали в период тяжелых военных испытаний, видели залог успеха в будущем и для своих детей, и для будущих поколений. Конечно, мы не можем игнорировать того, что мы знаем о прошлом и не можем игнорировать того позитивного посыла, того наказа, который дают нам наши отцы и деды, прошедшие тяжелейшие испытания войной", - убежден российский лидер.