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РФ не поднимет вопрос о ракетах КНДР на ГА ООН, если Пхеньян не проведет новых запусков

Политика
3 сентября, 8:46 UTC+3
"Все, что надо было, Совет Безопасности сказал в своем заявлении ранее", - заявил замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия не будет поднимать вопрос о недопустимости запусков баллистических ракет КНДР на Генассамблее ООН, если Пхеньян не будет проводить новых запусков до этого заседания. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

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"Этот вопрос только что обсуждался, когда был последний запуск, в конце августа в Совете Безопасности ООН. Было специальное заявление по этому вопросу, - сказал он. - Поэтому, если не будет в период до Генассамблеи новых запусков, то поднимать этот вопрос не будем".
"Все, что надо было, Совет Безопасности сказал в своем заявлении ранее", - добавил Моргулов.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна, которую в КНДР не признали.

Очередной виток напряженности связан с запуском 24 августа баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки. Совбез ООН резко осудил этот шаг и призвал воздержаться от подобных действий, подчеркнув, что пуск стал нарушением сразу шести резолюций СБ ООН. Пхеньян вновь отверг это заявление.

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