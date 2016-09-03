РФ не поднимет вопрос о ракетах КНДР на ГА ООН, если Пхеньян не проведет новых запусков

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия не будет поднимать вопрос о недопустимости запусков баллистических ракет КНДР на Генассамблее ООН, если Пхеньян не будет проводить новых запусков до этого заседания. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Этот вопрос только что обсуждался, когда был последний запуск, в конце августа в Совете Безопасности ООН. Было специальное заявление по этому вопросу, - сказал он. - Поэтому, если не будет в период до Генассамблеи новых запусков, то поднимать этот вопрос не будем".

"Все, что надо было, Совет Безопасности сказал в своем заявлении ранее", - добавил Моргулов.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна, которую в КНДР не признали.

Очередной виток напряженности связан с запуском 24 августа баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки. Совбез ООН резко осудил этот шаг и призвал воздержаться от подобных действий, подчеркнув, что пуск стал нарушением сразу шести резолюций СБ ООН. Пхеньян вновь отверг это заявление.