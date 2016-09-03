"Девственный лес тайги и люди одного поколения": как Путин и Абэ перешли на "ты"

"Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость, возьмем на себя ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал. Давай поставим точку в ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет, и вместе начнем новую эпоху российско-японских отношений, которая продлится еще 70 лет", — с такими словами обратился к президенту России Владимиру Путину премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Ненормальная ситуация — это отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны между странами, которые развивают тесное экономическое сотрудничество. Япония занимает седьмое место среди торговых партнеров России, в том числе седьмое по экспорту и пятое по импорту (доля в российском товарообороте — 4,1%). Казалось бы, мирный договор только формальность, но эксперты отмечают, что если бы все технические вопросы были решены, то стороны избежали бы ненужных трений и бизнесмены двух стран могли бы сотрудничать еще теснее.

Выступление Абэ было настолько личным и эмоциональным, что казалось — еще минута и он объявит о подписании мирного договора. И это уже давно было бы сделано, если бы не внутриполитические причины, важные как для российского, так и для японского лидера.

"Мы стоим здесь — у каждого за плечами своя позиция по отношению к истории. Как руководитель Японии, я убежден в правильности позиции Японии. Так же, как и ты, как руководитель России, уверен в правильности позиции России. Но если продолжать в том же ключе, мы можем вести такие дебаты десятилетиями. И если оставить все как есть, то ни ты, ни я не сможем предоставить лучшие возможности грядущим поколениям", — сказал Абэ.

Путин ответил Абэ фактически теми же словами.

"Синдзо, с которым у нас очень добрые и доверительные отношения сложились, сказал, что у нас свое видение, у японской стороны свое видение и каждый из нас смотрит через призму своих национальных интересов на эту проблему. Но все мы едины в одном: проблему нужно решить", — сказал российский лидер.

Переговоры о выработке договора идут уже более полувека. Основным препятствием к подписанию соглашения является вопрос о принадлежности Южных Курил.

Как возникла территориальная проблема Возвращение Сахалина и Курильских островов было одним из условий СССР при вступлении в войну с Японией, что было закреплено в Ялтинском соглашении между СССР, США и Великобританией от 11 февраля 1945 г. По Сан-Францисскому мирному договору 1951 г. Япония отказалась от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и Сахалин. Советская делегация не подписала этот документ, потому что, среди прочего, в нем не был оговорен вопрос о выводе с территории Японии оккупационных войск. В договоре также не было указано, какие именно острова входят в Курильский архипелаг и в чью именно пользу Япония от него отказывается. В 1956 г. СССР и Япония заключили Совместную декларацию, формально провозгласившую окончание войны и восстановившую двусторонние дипломатические отношения. В ней СССР выразил готовность передать Японии после заключения полноценного мирного договора два острова из четырех: Шикотан и Хабомаи. Декларация была ратифицирована парламентами двух государств. Однако в 1960 г. японское правительство пошло на подписание с США Договора безопасности, который предусматривал сохранение американского военного присутствия на японской территории. В ответ СССР аннулировал обязательства, взятые на себя декларацией 1956 г., и оговорил передачу Хабомаи и Шикотана выполнением Японией двух условий - подписанием мирного договора и выводом иностранных войск с территории страны. Подробнее

На форуме во Владивостоке, где в центре внимания были интеграционные процессы на Дальнем Востоке, открытие границ для бизнеса и инвестиций, отсутствие мирного договора особенно бросается в глаза. Как говорить о создании азиатского энергетического суперкольца, которое должно связать Россию, Японию, Китай и Южную Корею, о создании транспортных коридоров, когда территориальная проблема остается нерешенной? Такие проекты не могут держаться на добрых личных отношениях, сложившихся между Путиным и Абэ. Есть и еще один момент: у Японии исторически непростые отношения с Южной Кореей и Китаем, Токио не популярен в собственном регионе и не может отгораживаться от России. Все это означает, что компромисс должен быть найден. Абэ хочется войти в историю как человек, закрывший территориальный вопрос.

Перешли на "ты"

Переговоры о будущем мирном договоре российский и японский лидеры смогут продолжить в ноябре на саммите АТЭС в Перу, а также в ходе визита Путина в Японию в декабре.

"Мы договорились провести встречу в префектуре Ямагути 15 декабря. Я хотел бы провести диалог по проблеме заключения мирного договора в тихой, спокойной атмосфере", — сказал Абэ по итогам двусторонней встречи с Путиным.

Как заявил ТАСС источник в японском правительстве, Абэ очень доволен своим визитом в Россию, поскольку в его ходе удалось достичь главной цели — назначить дату визита президента РФ в Японию. "Он очень рад и доволен. Самой большой целью для него было договориться о визите Путина в Японию. Установить точную дату визита было очень важно", — пояснил он.

Источник также сообщил, что на протяжении 55 минут Абэ и Путин вели беседу один на один. "Никто, конечно, не знает, о чем именно они говорили, — отметил он, — но важным показателем является то, что они перешли на «ты». Так же, как и в русском, в японском есть разница", — подчеркнул он.

Примечательно, что визит Абэ во Владивосток — уже четвертая его поездка в Россию с 2013 года, когда он стал первым японским премьером, посетившим Россию за десять лет. Именно тогда стороны возобновили переговоры о территориальной проблеме. Путин был в Японии в 2000, 2005 и 2009 годах (последний визит в качестве премьер-министра).

Долгосрочные планы

О серьезных планах на будущее со стороны Токио говорит и предложение Абэ Путину ежегодно встречаться во Владивостоке и проверять, как реализуются восемь пунктов плана двустороннего сотрудничества, о котором два политика договорились в ходе визита японского премьера в Сочи в мае 2016 года.

План подразумевает развитие отношений Японии и России в области энергетики, малого и среднего бизнеса, продвижения индустриализации Дальнего Востока и расширения экспортной базы. Кроме того, в него входит предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, гуманитарных обменов. Отдельный пункт касается сотрудничества с целью увеличения средней продолжительности жизни жителей России, в том числе за счет создания системы медицинских центров здоровья и долголетия для пожилых.

Во Владивостоке Абэ напомнил: один из этих пунктов — градостроительство с целью создания городской среды, обеспечивающей удобную жизнь. "Не кажется ли вам, что Владивосток — это идеальная модель для реализации этой концепции усилиями наших стран?" — обратился он к участникам форума.

Президент РФ желает вернуть Владивостоку былую славу настоящего международного города. Эта мечта Путина является и моей мечтой. Господин президент, давайте сделаем Владивосток воротами, которые соединят Евразию и Тихий океан



Синдзо Абэ премьер-министр Японии

Примечательно, что за день до визита во Владивосток Абэ назначил на новый пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ. Им стал Хиросигэ Сэко, который также является министром экономики, торговли и промышленности. "Я специально решил создать новый пост и назначить министра, который должен отвечать за российско-японское экономическое сотрудничество, — подчеркнул Абэ. — Он будет работать полностью для России, для развития экономического сотрудничества с РФ. Таким образом я хочу добиться значительного и наглядного результата".

С российской стороны глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в беседе с журналистами на полях ВЭФ отметил, что Москва и Токио смогли преодолеть застой в двусторонних отношениях.

"У нас с японцами долгое время не получалось, а теперь стало получаться. Ситуация изменилась после четырех месяцев: еще в апреле мы говорили о том, что с Японией мертвая зона, а сейчас это не так. Я считаю, что это исторический шанс для нас — и стороны это понимают, — для того чтобы восполнить эту мертвую зону и вернуться на позитивный тренд наших отношений", — сказал Улюкаев.

В частности, Москва и Токио договорились о продолжении пилотного проекта по возможности 100% кредитования российских крупных программ, таких как "Арктик СПГ" и третья очередь "Сахалина-2".

Напомним, что в 2014 году Япония присоединилась к западным санкциям в отношении России. До этого момента на протяжении десяти лет отмечался рост прямых японских инвестиций в РФ. В 2012 году объем накопленных прямых инвестиций составил $2,7 млрд, однако спустя три года этот показатель сократился до $1,3 млрд. Абэ намерен изменить ситуацию. Он понимает, что экономическая заинтересованность друг в друге — единственный путь к мирному договору. Так же, как и мирный договор — единственный шанс на то, что эти отношения будут долгосрочными.

Иногда, приходя в девственный лес тайги, в свете лучей солнца, проникающих сквозь листву, мы могли бы подумать о том, какими могли бы быть отношения между Россией и Японией через двадцать, через тридцать лет



